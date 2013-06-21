‘बीटीएस’ को वर्ल्ड टूर घोषणा, १ अर्ब डलरभन्दा धेरै आम्दानीको अनुमान (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- के-पप ब्यान्ड बीटीएसले ७९ वटा कार्यक्रम समेटिएको 'वर्ल्ड टूर' अप्रिल ९, २०२६ देखि गोयाङ स्टेडियममा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
- बीटीएसले नयाँ एल्बम ‘अरिराङ’ सार्वजनिक गर्दै चार वर्षपछि विश्वव्यापी रूपमा पुनरागमन गर्ने भएको छ।
- टुरले लन्डन, टोकियो, म्युनिख, सिड्नी र लस एन्जलस लगायत शहरहरूमा कार्यक्रम समेट्नेछ र टिकट बिक्री जनवरी २२ देखि खुला हुनेछ।
सियोल । के-पप ब्यान्ड बीटीएसले विश्वव्यापी ७९ वटा कार्यक्रम समेटिएको ‘वर्ल्ड टूर’ घोषणा गरेको छ । नयाँ एल्बम ‘अरिराङ’ सार्वजनिक गर्दै ब्यान्ड करिब चार वर्षपछि दर्शकमाझ फर्किएको हो ।
लन्डन, टोकियो, म्युनिख, सिड्नी र लस एन्जलसजस्ता शहरमा कार्यक्रम तय भएकाले यो टुर वर्षकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१९ यता अमेरिकाबाहिर र दक्षिण कोरियाबाहिर ब्यान्डले प्रस्तुति दिएको छैन ।
यसअघि उनीहरूको टुरले के-पपका लागि नयाँ कीर्तिमान बनाएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा करिब २४६ मिलियन डलर आम्दानी गर्दै उनीहरूले ठूलो सफलता हासिल गरेका थिए । त्यही क्रममा बीटीएस वेम्ब्ली स्टेडियममा मुख्य प्रस्तुति दिने पहिलो कोरियन समूहसमेत बनेको थियो ।
नयाँ टुर अप्रिल ९, २०२६ देखि दक्षिण कोरियाको गोयाङ स्टेडियममा लगातार तीन रातको प्रस्तुति गर्दै सुरु हुनेछ । त्यसपछि समूह एसिया, युरोप र अमेरिकाभर कार्यक्रम गर्दै विश्व भ्रमणमा निस्किनेछ ।
यो टुरमा बीटीएसले ३६० डिग्री ‘इन-द-राउन्ड’ स्टेजमा प्रस्तुति दिनेछन्, जसले प्रत्येक स्थलमा अझ बढी दर्शकका लागि सिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । लन्डनमा भने टोलीले जुलाई ६ र ७ मा टोटेनहम हटस्पर स्टेडियममा दुई रात कार्यक्रम गर्नेछ । युरोपियन चरणअन्तर्गत पेरिस, म्याड्रिड, ब्रसेल्स र म्युनिखमा पनि कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
ब्यान्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक सन्देशअनुसार सन् २०२७ का लागि जापान, मध्यपूर्व लगायत अन्य स्थानहरूमा थप कार्यक्रमहरू घोषणा गरिनेछ । टिकट बिक्री जनवरी २२ देखि फ्यानहरूका लागि खुला हुनेछ भने दुई दिनपछि सर्वसाधारणका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ ।
बिलबोर्डका अनुसार ब्यान्ड र उनीहरूको रेकर्ड लेबल बिगहिट/हाइबले यस पुनरागमनबाट एक अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो आम्दानी कन्सर्ट, मर्चेन्डाइज, लाइसेन्सिङ, एल्बम बिक्री र स्ट्रिमिङबाट आउनेछ । सन् २०२४ मा ब्यान्डको विश्राम अवधिमा हाइबको सञ्चालन नाफा झण्डै ३७.५ प्रतिशतले घटेको थियो, जसको एउटा कारण “बीटीएसको अस्थायी विश्राम” रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सन् २०१० को सुरुवाततिर गठन भएको बीटीएसले पश्चिमी मुख्यधारका दर्शकमाझ के-पपलाई लोकप्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । उनीहरूको ऊर्जाशील डान्स पप र हिपहपको मिश्रणसँगै गहिरो भावनात्मक शब्दले विश्वभरका श्रोतामाझ प्रभाव जमाएको थियो ।
गत वर्ष जुनमा र्यापर तथा गीतकार सुगाले १८ महिनाको अनिवार्य सैनिक सेवा पूरा गरेपछि ब्यान्डको पुनरागमनप्रति उत्साह झन् बढेको हो । सुगा समूहका अन्तिम सदस्य थिए जो नागरिक जीवनमा फर्किएका हुन् । उनीभन्दा अघि जिन, जे-होप, भि, आरएम, जंग कुक र जिमिनले आफ्नो सेवा पूरा गरिसकेका थिए ।
ब्यान्डले गत जुलाईमा फ्यान प्लेटफर्म वेभर्समार्फत लाइभ प्रसारण गर्दै पुनरागमनको योजना सार्वजनिक गर्दा सात मिलियनभन्दा बढी दर्शकले एकैपटक हेरेका थिए । यी तथ्यांकले यसपटक कन्सर्ट टिकटका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने संकेत गर्छ, जुन अवस्था सन् २०२२ मा टेलर स्विफ्टको ‘एरास टुर’ र २०२४ मा ओएसिसको पुनर्मिलन टुरका बेला देखिएको जस्तै हुन सक्छ ।
धेरै बीटीएस फ्यानका लागि यो करिब सात वर्षपछि पहिलो पटक उनीहरूलाई लाइभ हेर्ने अवसर हुनेछ । यस अवधिमा समूहले ‘डाइनामाइट’ गीतमार्फत अमेरिकामा आफ्नो पहिलो नम्बर–वन हिट हासिल गर्यो, जुन बेलायतमा पनि टप–१० मा पुग्ने उनीहरूको पहिलो गीत बन्यो ।
त्यसपछि माइकल ज्याक्सनबाट प्रेरित ‘बटर’ जस्तो डिस्को–फंक शैलीको गीत र कोल्डप्लेसँगको सहकार्य ‘माइ युनिभर्स’ पनि निकै सफल बने । तर सन् २०२० का लागि तय गरिएको वल्र्ड टुर कोभिड–१९ महामारीका कारण रद्द गर्नुपरेको थियो । पछि लाइभ कार्यक्रमहरू खुल्दा पनि उनीहरूले केही सीमित कार्यक्रम मात्र गर्न पाए, त्यसपछि सैनिक सेवामा जानु पर्यो ।
विश्राम अवधिमा उनीहरूको स्ट्रिमिङ संख्या केही घटे पनि विभिन्न एकल प्रोजेक्टहरूले कट्टर फ्यानलाई जोडिराख्न सफल भए । नयाँ वर्षको दिन सामाजिक सञ्जालका सबै प्रोफाइल खाली गर्दै नयाँ एल्बमको रिलिज मिति सार्वजनिक गर्दा जानकारी लिन एकैचोटि धेरै फ्यान वेभर्समा पुगेपछि प्लेटफर्म नै केही समयका लागि डाउन भएको थियो ।
बीटीएस वर्ल्ड टुर २०२६-२०२७ को कार्यक्रम तालिका
२०२६ ;
अप्रिल ९, ११–१२ : गोयाङ, दक्षिण कोरिया
अप्रिल १७–१८ : टोकियो, जापान
अप्रिल २५–२६ : टाम्पा, अमेरिका
मे २–३ : एल पासो, अमेरिका
मे ७, ९–१० : मेक्सिको सिटी, मेक्सिको
मे १६–१७ : स्ट्यानफोर्ड, अमेरिका
मे २३–२४, २७ : लस भेगास, अमेरिका
जुन १२–१३ : बुसान, दक्षिण कोरिया
जुन २६–२७ : म्याड्रिड, स्पेन
जुलाई १–२ : ब्रसेल्स, बेल्जियम
जुलाई ६–७ : लन्डन, बेलायत
जुलाई ११–१२ : म्युनिख, जर्मनी
जुलाई १७–१८ : पेरिस, फ्रान्स
अगस्ट १–२ : इस्ट रदरफोर्ड, अमेरिका
अगस्ट ५–६ : फक्सबरो, अमेरिका
अगस्ट १०–११ : बाल्टिमोर, अमेरिका
अगस्ट १५–१६ : आर्लिङ्टन, अमेरिका
अगस्ट २२–२३ : टोरन्टो, क्यानडा
अगस्ट २७–२८ : शिकागो, अमेरिका
सेप्टेम्बर १–२, ५–६ : लस एन्जलस, अमेरिका
अक्टोबर २–३ : बोगोटा, कोलम्बिया
अक्टोबर ९–१० : लिमा, पेरु
अक्टोबर १६–१७ : सान्टियागो, चिली
अक्टोबर २३–२४ : ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टिना
अक्टोबर २८, ३०–३१ : साओ पाउलो, ब्राजिल
नोभेम्बर १९, २१–२२ : काओसियुङ, ताइवान
डिसेम्बर ३, ५–६ : बैंकक, थाइल्याण्ड
डिसेम्बर १२–१३ : कुआलालम्पुर, मलेसिया
डिसेम्बर १७, १९–२०, २२ : सिंगापुर
डिसेम्बर २६–२७ : जकार्ता, इन्डोनेसिया
२०२७
फेब्रुअरी १२–१३ : मेलबर्न, अस्ट्रेलिया
फेब्रुअरी २०–२१ : सिड्नी, अस्ट्रेलिया
मार्च ४, ६–७ : हङकङ
मार्च १३–१४ : मनिला, फिलिपिन्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4