‘बीटीएस’ कमब्याक कन्सर्ट शनिबार : सोलमा हजारौं प्रहरी परिचालन, उच्च सुरक्षा सतर्कता

News Summary
- सोलमा शनिबार हुने बीटीएसको कमब्याक कन्सर्टका लागि करिब दुई लाख ५० हजार दर्शकको उपस्थितिमा उच्च सुरक्षा सतर्कता कायम गरिएको छ।
- दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
- सोल प्रहरीले कन्सर्ट स्थलमा करिब ६,५०० प्रहरी, १०२ दमकल र ८०३ अग्निनियन्त्रक परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
सियोल । ‘बीटीएस’ को बहुप्रतीक्षित कमब्याक कन्सर्टअघि सोलमा सुरक्षा कडा पारिएको छ । शनिबार हुने कन्सर्टमा करिब दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीहरूले उक्त क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता कायम गरेका छन् र राजधानीमा हजारौं प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी भैरहेको जनाइएको छ ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले यस साता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुरक्षा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन् । उनले गृह मन्त्रालय र आपतकालीन सेवालाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सम्भावित सबै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।
साथै, उनले यो कन्सर्टलाई देशको विश्वस्तरीय सांस्कृतिक पहिचानलाई पुनः स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । बुधबार अधिकारीले राजधानीका केही क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कताको स्तर चार चरणको मापनमध्ये दोस्रो तल्लो स्तरसम्म बढाएका छन् । यो व्यवस्था शनिबार मध्यरातसम्म कायम रहनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको तनाव, विशेषगरी मध्यपूर्व संकटलाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित आक्रमणको जोखिम पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिने प्रहरीले जनाएको छ । कन्सर्ट स्थलबाट करिब १६० मिटर दूरीमा अमेरिकी दूतावास पनि छ ।
सात सदस्यीय के-पप समूह बीटीएसले शनिबार ऐतिहासिक ग्येओङबोकगुङ दरबार अगाडि रहेको ग्वाङह्वामुन स्क्वायरमा प्रस्तुति दिनेछन् । यो कन्सर्ट उनीहरूको पाँचौँ स्टुडियो एल्बम ‘अरिराङ’ सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट आयोजना हुन लागेको हो ।
यो कन्सर्ट सन् २०२२ को अक्टोबरपछि पहिलोपटक सबै सात सदस्य एकसाथ मञ्चमा फर्किएको प्रस्तुति हुनेछ । उनीहरूले दक्षिण कोरियाको अनिवार्य सैनिक सेवा पूरा गरेपछि पहिलो सामूहिक कन्सर्ट गर्न लागेका हुन् ।
यो कार्यक्रम नेटफ्लिक्समार्फत विश्वका १९० भन्दा बढी देशमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।
कन्सर्ट हुने क्षेत्रमा करिब २ लाख ६० हजार मानिसको उपस्थितिको अनुमान गरिएको छ । यो संख्या सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेको महाभियोगका बेला यही स्थानमा भएको विशाल प्रदर्शनजस्तै हो ।
करिब २२ हजार निःशुल्क टिकट वितरण गरिएको भए पनि धेरै दर्शक टिकटबिना वरपरका सडकमा भेला हुने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ विभिन्न फ्यान कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिनेछन् ।
कन्सर्टको सुरक्षाका लागि सोल प्रहरी एजेन्सीले करिब ६,५०० प्रहरी परिचालन गर्नेछ, जसमा ७० भन्दा बढी दंगा नियन्त्रण इकाइहरू पनि रहनेछन् । सहर प्रशासनले थप ३,४०० जनशक्ति खटाउनेछ भने १०२ वटा दमकल र ८०३ अग्निनियन्त्रक पनि तयारी अवस्थामा रहनेछन् । कार्यक्रमका दिन कन्सर्टस्थल नजिकका मेट्रो स्टेशनहरूमा रेल रोकिने छैन ।
स्थललाई स्टेडियमजस्तै व्यवस्थापन गरिनेछ, जहाँ ३१ वटा प्रवेशद्वारमा मेटल डिटेक्टर जडान गरिनेछ । सोलभरिका प्रहरी कार्यालयबाट सर्वसाधारणलाई हतियार लिन रोक लगाइएको छ । सुरक्षाका लागि विशेष बल स्थल वरिपरि तैनाथ रहनेछन् भने सवारीसाधन रोक्ने अवरोध, आइरन स्पाइक स्ट्रिप र प्रहरी बसहरू प्रयोग गरी क्षेत्र सुरक्षित गरिनेछ । वरपरका ३१ वटा भवनमा पहुँच र छत प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख सचिव काङ हून-सिकले यति ठूलो भीडमा सानो गल्तीले पनि देशको छविमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताएका छन् । सन् २०२२ को इटावोन भीड दुर्घटनामा १५९ जनाको ज्यान गएको घटना अझै पनि दक्षिण कोरियामा ताजा स्मृतिमा छ ।
सुरक्षासँगै सहरले बीटीएसको कमब्याकसँग जोडिएको सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार साँझ सहरका मुख्य स्थानहरूमा बीटीएस–थिममा आधारित लाइट शो देखाइनेछ भने हान नदीमाथि १५ मिनेटको ड्रोन शो पनि हुनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरू अप्रिल मध्यसम्म चल्नेछन् ।
शनिबारको कन्सर्टपछि बीटीएसले पाँच महादेशका ३४ सहरमा ८२ शोसहित विश्व भ्रमण गर्ने तयारी गरेको छ ।
