+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘बीटीएस’ कमब्याक कन्सर्ट शनिबार : सोलमा हजारौं प्रहरी परिचालन, उच्च सुरक्षा सतर्कता

नेपालबाट अपरान्ह पौने ४ बजेदेखि लाइभ हेर्न सकिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १५:२९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सोलमा शनिबार हुने बीटीएसको कमब्याक कन्सर्टका लागि करिब दुई लाख ५० हजार दर्शकको उपस्थितिमा उच्च सुरक्षा सतर्कता कायम गरिएको छ।
  • दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
  • सोल प्रहरीले कन्सर्ट स्थलमा करिब ६,५०० प्रहरी, १०२ दमकल र ८०३ अग्निनियन्त्रक परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

सियोल । ‘बीटीएस’ को बहुप्रतीक्षित कमब्याक कन्सर्टअघि सोलमा सुरक्षा कडा पारिएको छ । शनिबार हुने कन्सर्टमा करिब दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीहरूले उक्त क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता कायम गरेका छन् र राजधानीमा हजारौं प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी भैरहेको जनाइएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले यस साता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुरक्षा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन् । उनले गृह मन्त्रालय र आपतकालीन सेवालाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सम्भावित सबै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।

साथै, उनले यो कन्सर्टलाई देशको विश्वस्तरीय सांस्कृतिक पहिचानलाई पुनः स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । बुधबार अधिकारीले राजधानीका केही क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कताको स्तर चार चरणको मापनमध्ये दोस्रो तल्लो स्तरसम्म बढाएका छन् । यो व्यवस्था शनिबार मध्यरातसम्म कायम रहनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको तनाव, विशेषगरी मध्यपूर्व संकटलाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित आक्रमणको जोखिम पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिने प्रहरीले जनाएको छ । कन्सर्ट स्थलबाट करिब १६० मिटर दूरीमा अमेरिकी दूतावास पनि छ ।

सात सदस्यीय के-पप समूह बीटीएसले शनिबार ऐतिहासिक ग्येओङबोकगुङ दरबार अगाडि रहेको ग्वाङह्वामुन स्क्वायरमा प्रस्तुति दिनेछन् । यो कन्सर्ट उनीहरूको पाँचौँ स्टुडियो एल्बम ‘अरिराङ’ सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट आयोजना हुन लागेको हो ।

यो कन्सर्ट सन् २०२२ को अक्टोबरपछि पहिलोपटक सबै सात सदस्य एकसाथ मञ्चमा फर्किएको प्रस्तुति हुनेछ । उनीहरूले दक्षिण कोरियाको अनिवार्य सैनिक सेवा पूरा गरेपछि पहिलो सामूहिक कन्सर्ट गर्न लागेका हुन् ।

यो कार्यक्रम नेटफ्लिक्समार्फत विश्वका १९० भन्दा बढी देशमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।

कन्सर्ट हुने क्षेत्रमा करिब २ लाख ६० हजार मानिसको उपस्थितिको अनुमान गरिएको छ । यो संख्या सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेको महाभियोगका बेला यही स्थानमा भएको विशाल प्रदर्शनजस्तै हो ।

करिब २२ हजार निःशुल्क टिकट वितरण गरिएको भए पनि धेरै दर्शक टिकटबिना वरपरका सडकमा भेला हुने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ विभिन्न फ्यान कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिनेछन् ।

कन्सर्टको सुरक्षाका लागि सोल प्रहरी एजेन्सीले करिब ६,५०० प्रहरी परिचालन गर्नेछ, जसमा ७० भन्दा बढी दंगा नियन्त्रण इकाइहरू पनि रहनेछन् । सहर प्रशासनले थप ३,४०० जनशक्ति खटाउनेछ भने १०२ वटा दमकल र ८०३ अग्निनियन्त्रक पनि तयारी अवस्थामा रहनेछन् । कार्यक्रमका दिन कन्सर्टस्थल नजिकका मेट्रो स्टेशनहरूमा रेल रोकिने छैन ।

स्थललाई स्टेडियमजस्तै व्यवस्थापन गरिनेछ, जहाँ ३१ वटा प्रवेशद्वारमा मेटल डिटेक्टर जडान गरिनेछ । सोलभरिका प्रहरी कार्यालयबाट सर्वसाधारणलाई हतियार लिन रोक लगाइएको छ । सुरक्षाका लागि विशेष बल स्थल वरिपरि तैनाथ रहनेछन् भने सवारीसाधन रोक्ने अवरोध, आइरन स्पाइक स्ट्रिप र प्रहरी बसहरू प्रयोग गरी क्षेत्र सुरक्षित गरिनेछ । वरपरका ३१ वटा भवनमा पहुँच र छत प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

राष्ट्रपतिका प्रमुख सचिव काङ हून-सिकले यति ठूलो भीडमा सानो गल्तीले पनि देशको छविमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताएका छन् । सन् २०२२ को इटावोन भीड दुर्घटनामा १५९ जनाको ज्यान गएको घटना अझै पनि दक्षिण कोरियामा ताजा स्मृतिमा छ ।

सुरक्षासँगै सहरले बीटीएसको कमब्याकसँग जोडिएको सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार साँझ सहरका मुख्य स्थानहरूमा बीटीएस–थिममा आधारित लाइट शो देखाइनेछ भने हान नदीमाथि १५ मिनेटको ड्रोन शो पनि हुनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरू अप्रिल मध्यसम्म चल्नेछन् ।

शनिबारको कन्सर्टपछि बीटीएसले पाँच महादेशका ३४ सहरमा ८२ शोसहित विश्व भ्रमण गर्ने तयारी गरेको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित