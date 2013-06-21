नबिल बैंकले जनकपुरको मानव सेवा आश्रमलाई दियो अटो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १७:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नबिल बैंकले धनुषाको जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रमलाई सेवा बाहन हस्तान्तरण गरेको छ।
  • बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलाई सेवा बाहन हस्तान्तरण गरेका छन्।
  • आश्रमका अभिभावक पवन सिंघानियाले बैंकबाट प्राप्त सेवा बाहनले दैनिक कार्य गर्न सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

६ चैत, काठमाडौं । नबिल बैंकले धनुषाको जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रमलाई सेवा बाहन अटो हस्तान्तरण गरेको छ ।

शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले उक्त बाहन आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरे । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आश्रमलाई सेवा बाहन हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा आश्रमका अभिभावक पवन सिंघानियाले दैनिक कार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा बैंकबाट प्राप्त बाहनले थप सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

बैंकका सीईओ ज्ञवालीले सडक आश्रित मानवहरुको उचित व्यस्थापनका लागि आश्रमले गरेको कार्य सराहनीय भएको बताए । उनले मानव जातिका सेवा र हितसँग जोडिएका हरेक काम गर्न नबिल बैंक सधैं तयार रहेको उल्लेख गरे ।

आश्रमका प्रमुख संस्थापक अधिकारीले सेवा बाहन को अभावमा जनकपुरमा रहेको आश्रममा दैनिक कार्य गर्न तथा लक्षित मानवहरुलाई सेवा दिन कठिन भइरहेको अनुभव सुनाए । यस्तो अवस्थामा नबिल बैंकद्वारा सहयोगस्वरुप प्राप्त सेवा बाहनबाट उक्त सेवालाई सहज र शीघ्र बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

 

नबिल बैंक मानव सेवा आश्रम
सम्बन्धित खबर

कमलादी नबिल हाउसमा नबिल बैंकको डिजिटल लाउन्ज सेवा सुरु

खुद ब्याज आम्दानी सुध्रिँदा सर्वाधिक नाफा गर्ने शीर्ष स्थानमा नबिल बैंक

सुरक्षाका कारण गाउँ-गाउँ पुगेका बैंक शाखा फिर्ता हुने जोखिम बढ्यो

नबिल बैंकको ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिप : जर्नी अफ इम्प्याक्ट’ कार्यक्रम 

नबिल बैंक अध्यक्षमा निर्वाण चौधरी, अनिल शाह सञ्चालक

राज्य उपेक्षित जलन उपचारमा मलम लगाउँदै नबिल बैंक

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

