नबिल बैंकले जनकपुरको मानव सेवा आश्रमलाई दियो अटो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नबिल बैंकले धनुषाको जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रमलाई सेवा बाहन हस्तान्तरण गरेको छ।
- बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलाई सेवा बाहन हस्तान्तरण गरेका छन्।
- आश्रमका अभिभावक पवन सिंघानियाले बैंकबाट प्राप्त सेवा बाहनले दैनिक कार्य गर्न सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
६ चैत, काठमाडौं । नबिल बैंकले धनुषाको जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रमलाई सेवा बाहन अटो हस्तान्तरण गरेको छ ।
शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले उक्त बाहन आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरे । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आश्रमलाई सेवा बाहन हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा आश्रमका अभिभावक पवन सिंघानियाले दैनिक कार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा बैंकबाट प्राप्त बाहनले थप सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
बैंकका सीईओ ज्ञवालीले सडक आश्रित मानवहरुको उचित व्यस्थापनका लागि आश्रमले गरेको कार्य सराहनीय भएको बताए । उनले मानव जातिका सेवा र हितसँग जोडिएका हरेक काम गर्न नबिल बैंक सधैं तयार रहेको उल्लेख गरे ।
आश्रमका प्रमुख संस्थापक अधिकारीले सेवा बाहन को अभावमा जनकपुरमा रहेको आश्रममा दैनिक कार्य गर्न तथा लक्षित मानवहरुलाई सेवा दिन कठिन भइरहेको अनुभव सुनाए । यस्तो अवस्थामा नबिल बैंकद्वारा सहयोगस्वरुप प्राप्त सेवा बाहनबाट उक्त सेवालाई सहज र शीघ्र बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
