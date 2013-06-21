२० लाख रुपैयाँ हुन्डीको रकमसहित एक जना पक्राउ

रासस रासस
२०८२ चैत ६ गते १७:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरीले वीरगञ्जबाट २० लाख रुपैयाँ हुन्डी रकमसहित विनय शंकर साह तुरहालाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेका साह तुरहाले मोटरसाइकलको सिटकभरमा रकम लुकाएर राखेका थिए, सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
  • बरामद रकमसहित साह तुरहालाई थप अनुसन्धानका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको छ।

६ चैत, वीरगञ्ज । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साले २० लाख रुपैयाँ हुन्डी रकमसहित एक जनालाई वीरगञ्जबाट पक्राउ गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले आज वीरगञ्ज महानगर–१६ स्थित भन्सार प्रवेशद्वारमा जाँचका क्रममा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको बीआर ०५ बिके ८६०३ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार विनय शंकर साह तुरहालाई सो परिमाणको रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साका सूचना अधिकारी मोहन निरौलाका अनुसार मोटरसाइकलमा सवार तुरहाले मोटरसाइकलको सिटकभरमा सो रकम लुकाएर राखेका थिए ।

बरामद भएको रकमसहित तुरहालाई थप अनुसन्धानका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । ती व्यक्तिबाट वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघ पर्सा लेखिएको परिचयपत्र समेत बरामद भएको छ ।

हुन्डी रकम
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

काठमाडौंमा हावाहुरी र वर्षाको असर : जहाज लखनऊ र कोलकाता 'डाइभर्ट'

चुनावी रिपोर्ट पठाउन जसपा नेपालको सर्कुलर

टाटाको स्प्रिङ एक्स्चेन्ज क्याम्प सुरु, पुराना गाडी लगेर नयाँ साट्न सकिने

एन्फा निर्वाचन : दावा लामाको उम्मेदवारी स्थगन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

नेविसंघको चेतावनी- विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर आगोको गोलामा हात नहाल्नू

प्रशान्त तामाङको निधनले सलमान खानको 'मातृभूमि' रिलिज धकेलिएको हो ?

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

