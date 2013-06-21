काठमाडौंमा हावाहुरी र वर्षाको असर : जहाज लखनऊ र कोलकाता ‘डाइभर्ट’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा हावाहुरी र असिना सहित वर्षाका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार चीनको कुनमिङबाट आएको चाइना इस्टर्नको जहाज भारतको कोलकाता ‘डाइभर्ट’ गरिएको छ ।
यसैगरी नयाँदिल्लीबाट आएको इन्डिगो एयरको जहाज लखनऊ डाइभर्ट गरिएको छ । काठमाडौंमा मौसम खराब हुँदा थुप्रै आन्तरिक उडान समेत ‘होल्ड’ भएका छन् ।
इनरुट तथा काठमाडौंको उडान प्रतिकूल हुँदा उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4