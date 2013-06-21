८ चैत, काठमाडौं । इजरायलका आपत्कालीन सेवाहरूका अनुसार दक्षिणी सहर अरदमा भएको इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा ठूलो क्षति भएको छ।
‘म्यागेन डेभिड एडोम’ नामक आपत्कालीन सेवाका अनुसार आक्रमणपछि ८८ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ।
तीमध्ये १० जना गम्भीर घाइते छन्, १९ जना मध्यम रूपमा घाइते छन्, र ५५ जनालाई सामान्य चोटपटक लागेको छ।
यी आक्रमणहरूपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अरदका मेयरसँग कुरा गरेका छन्। उनले यी आक्रमणहरूलाई ‘धेरै नै कठिन साँझ’ भनेका छन्।
नेतन्याहुले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘हाम्रो भविष्यका लागि चलिरहेको यस अभियानमा, आजको साँझ धेरै नै कठिन छ। मैले मेरो कार्यालयका महानिर्देशकलाई सबै सरकारी मन्त्रालयहरूसँग मिलेर हरेक आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छु।’
नेतन्याहुले अगाडि लेखेका छन्, ‘म यस समय घटनास्थलमा काम गरिरहेका आपत्कालीन र उद्धार टोलीहरूको मनोबल बढाउँछु र म सबै मानिसहरूलाई ‘होम फ्रन्ट कमान्ड’ को निर्देशनहरू पालना गर्न आग्रह गर्दछु।’
नेतन्याहुले इजरायलले सबै मोर्चाहरूमा आफ्ना शत्रुहरूमाथि आक्रमण जारी राख्ने बताएका छन्।
यसैबीच, इजरायलका शिक्षामन्त्री योआभ किशले आइतबार र सोमबार भौतिक कक्षाको अनुमति नदिइने बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्रीकिशले यस अवधिमा विशेष शिक्षाका लागि दिइएको छुट पनि रद्द रहने र देशभर दूरशिक्षा मात्र हुने बताएका छन्। उनले यस अवधिमा बालबालिकाका लागि खेलकुद/मनोरञ्जन क्षेत्र पनि बन्द रहने बताएका छन्।
उनले मंगलबारअघि अवस्थाको पुनः मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै आगामी निर्णय लिइने बताएका छन्।
