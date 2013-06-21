इरानले गर्‍यो इजरायलमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण, नेतन्याहुले भने- यो धेरै कठिन साँझ

इरानले आक्रमण गरेपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अरदका मेयरसँग कुरा गरेका छन्। उनले यी आक्रमणहरूलाई ‘धेरै नै कठिन साँझ’ भनेका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १०:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इजरायलका आपत्कालीन सेवाका अनुसार अरदमा भएको इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा ८८ जना घाइते भएका छन्।
  • प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले सामाजिक सञ्जालमा 'आजको साँझ धेरै नै कठिन छ' भनेका छन्।
  • इजरायलले आइतबार र सोमबार भौतिक कक्षा बन्द गरी देशभर दूरशिक्षा मात्र हुने निर्णय गरेको छ।

८ चैत, काठमाडौं । इजरायलका आपत्कालीन सेवाहरूका अनुसार दक्षिणी सहर अरदमा भएको इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा ठूलो क्षति भएको छ।

‘म्यागेन डेभिड एडोम’ नामक आपत्कालीन सेवाका अनुसार आक्रमणपछि ८८ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ।

तीमध्ये १० जना गम्भीर घाइते छन्, १९ जना मध्यम रूपमा घाइते छन्, र ५५ जनालाई सामान्य चोटपटक लागेको छ।

यी आक्रमणहरूपछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अरदका मेयरसँग कुरा गरेका छन्। उनले यी आक्रमणहरूलाई ‘धेरै नै कठिन साँझ’ भनेका छन्।

नेतन्याहुले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘हाम्रो भविष्यका लागि चलिरहेको यस अभियानमा, आजको साँझ धेरै नै कठिन छ। मैले मेरो कार्यालयका महानिर्देशकलाई सबै सरकारी मन्त्रालयहरूसँग मिलेर हरेक आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छु।’

नेतन्याहुले अगाडि लेखेका छन्, ‘म यस समय घटनास्थलमा काम गरिरहेका आपत्कालीन र उद्धार टोलीहरूको मनोबल बढाउँछु र म सबै मानिसहरूलाई ‘होम फ्रन्ट कमान्ड’ को निर्देशनहरू पालना गर्न आग्रह गर्दछु।’

नेतन्याहुले इजरायलले सबै मोर्चाहरूमा आफ्ना शत्रुहरूमाथि आक्रमण जारी राख्ने बताएका छन्।

यसैबीच, इजरायलका शिक्षामन्त्री योआभ किशले आइतबार र सोमबार भौतिक कक्षाको अनुमति नदिइने बताएका छन् ।

शिक्षामन्त्रीकिशले यस अवधिमा विशेष शिक्षाका लागि दिइएको छुट पनि रद्द रहने र देशभर दूरशिक्षा मात्र हुने बताएका छन्। उनले यस अवधिमा बालबालिकाका लागि खेलकुद/मनोरञ्जन क्षेत्र पनि बन्द रहने बताएका छन्।

उनले मंगलबारअघि अवस्थाको पुनः मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै आगामी निर्णय लिइने बताएका छन्।

इजरायल आक्रमण इजरायल इरान तनाव
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

