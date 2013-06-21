+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आतंकवादबाट प्रभावितको सूचीमा पाकिस्तान पहिलो नम्बरमा, नेपालको स्थान कहाँ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १०:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२६ को आतंकवादी गतिविधि सूची अनुसार नेपालले सन् २०२५ को ६८ औं स्थानबाट ८९ औं स्थानमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ।
  • सिड्नीस्थित संस्था अनुसार पाकिस्तान आतंकवादबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश बनेको छ भने भारत १३ औं स्थानमा छ र आतंकवादी घटनामा ४३ प्रतिशत कमी आएको छ।

८ चैत, काठमाडौं । आतंकवादी गतिविधि हुने देशहरुको सूची अनुसार नेपालको स्थिति विगतको वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा मुख्यालय रहेको एक स्वतन्त्र र गैर-नाफामूलक संस्था ‘इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिस’ले प्रकाशित गरेको सन् २०२६ को सूची अनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपालको स्थानमा उल्लेख्य सुधार भएको हो ।

सन् २०२५ मा ६८ औं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले भने ८९ औं स्थानमा रहेको छ । यसले नेपालमा सुरक्षा स्थिति बलियो भएको र आतंकवादी गतिविधि कम भएको जनाउँछ ।

नेपालको यो सुधार अन्य देशको तुलनामा निकै ठूलो रहेको बताइएको छ । सन् २०२५ मा नेपालमा कुनै पनि आतंकवादी गतिविधि तथा आक्रमणहरु भएको नदेखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । माओवादी सत्तारुढ गठबन्धनको हिस्सा बनेकाले आतंकवादको कुनै रिपोर्ट नदेखिएको उल्लेख छ ।

१६३ देशहरुको सूचीमा पाकिस्तान भने पहिलो नम्बरमा छ । भारत १३ औं स्थानमा छ । गत वर्षको तुलनामा भारत दुई स्थान तल झरेको हो । यसअघि भारत ११ औं स्थानमा थियो । भारतमा पछिल्लो एक वर्षमा आतंकवादी घटनाहरूमा ४३ प्रतिशतले कमी आएको बताइन्छ ।

अहिले अफगानिस्तान ११ औं, म्यानमार १४ औं र बंगलादेश ४२ औं स्थानमा छन् । भुटान र श्रीलंका भने आतंकवादी गतिविधि शून्य भएका देशहरुको सूचीमा छन् ।

दक्षिण एसिया आतंकवादबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित

उक्त सूचीका अनुसार दक्षिण एसिया लगातार दश वर्षसम्म आतंकवादबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको छ । पहिलो पटक पाकिस्तान यस सूचीको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ र आतंकवादबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश बनेको छ ।

अफगानिस्तानको स्थितिमा भने सुधार आएको छ र यो अहिले शीर्ष १० देशहरूको सूचीबाट बाहिरिएको छ ।

सन् २०२५ मा विश्वभर आतंकवादबाट हुने मृत्युमा २८ प्रतिशतले कमी आएको छ । आतंकवादी हमलाको संख्या पनि करिब २२ प्रतिशतले घटेर २ हजार ९४४ पुगेको छ । समग्रमा यस वर्ष ८१ देशको स्थितिमा सुधार आएको छ भने १९ देशको स्थिति बिग्रिएको छ ।

पश्चिमी देशहरूको अवस्था

पश्चिमी देशहरूमा आतंकवादका कारण हुने मृत्युमा करिब २८० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । साथै, युरोपियन युनियन (ईयू) को रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ मा १४ वटा ईयू सदस्य राष्ट्रहरूमा कुल ५८ वटा आतंकवादी हमलाहरू दर्ता भएका थिए ।

फ्रान्समा १४ हमला र जर्मनीमा ६ हमला भएका । ईयू देशहरूमा आतंकवादसँग सम्बन्धित मामिलामा ४४९ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । बेलायतमा मात्रै ३ हजार भन्दा बढी मानिसहरू पक्राउ परेका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
आतंकवाद नेपाल पाकिस्तान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित