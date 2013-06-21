बागलुङ चिनाउन ‘मिडिया मेला’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते ११:४६

८ चैत, बागलुङ । नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले शाखा स्थापनाको २५औं वर्षको अवसरमा चैत २० र २१ ‘बागलुङ मिडिया मेला’ आयोजना गर्ने भएको छ ।

नेपालमै नमूना कार्यक्रममो रुपमा रहेको मिडिया मेलाको तयारीलाई महासंघले तीव्रता दिएको छ । मेला चैत्र २० र २१ गते बागलुङ बजारको जोजोलोपा  ब्यांक्वेटमा हुँदैछ ।

मेला सम्पन्न गर्न अध्यक्ष राम थापा अविरलको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति र विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेर तयारी थालिएको छ ।

बागलुङलाई मिडियाको माध्यमबाट उजागर गर्न समृद्ध बागलुङ निर्माणमा हातेमालो गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन मिडिया मेलाको आयोजना गरिएको हो ।

खासगरी बागलुङका पत्रकारहरु जुन नेपालभरका विभिन्न मिडियामा कार्यरत रहेका छन् उनिहरुलाई गृहजिल्लाको समृद्धिमा चासो दिने, पुर्नमिलन गर्ने, निजी क्षेत्र र पालिकाबीचको सम्बन्ध बढाउँदै बागलुङ बजारको ५० वर्ष पुराना इतिहास झल्काउने तस्वीरसमेत प्रदर्शनी गर्नेलगायतको काम गरिने नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

थापाका अनुसार अहिले आर्थिक उपसमितिले काठमाडौं र बागलुङका स्थानीय पालिकासँग मेलामा सहकार्यका लागि भेटघाट तथा छलफल गरिरहेको छ । मेलामा ८ सेसनको प्यानल डिस्कसन हुनेछ भने पुराना सञ्चार सामग्री प्रदर्शन गरिने भएको छ ।

पत्रकारिता, सञ्चार माध्यम, पत्रकारको बदलिदो भूमिका  र ग्रामीण पत्रकारिताको महत्व  उजागर गर्न  र यस क्षेत्रमा सबैको ध्यान केन्द्रीत गर्न मेलाले सघाउनेछ । मेलामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पत्रकार महासंघका पदाधीकारी, गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका पत्रकारको समेत उपस्थिति रहने छ ।

मेलामा विद्धत प्रवचन, प्यानल डिस्कसन, बागलुङे पत्रकारहरुको पुनर्मिलन, भित्तेपत्रिका लेखन प्रतियोगिता, तस्वीर प्रदर्शन, लाइभ पेन्टिङ, सञ्चार सामग्री र उपकरणको प्रदर्शनी समेत  रहेको छ । मेलामा १७ लाख खर्च  हुने अनुमान गरिएको शाखाका कोषाध्यक्ष खेमराज गौतमले बताए ।

मेलामा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याएर उनीहरुलाई बागलुङका सञ्चार माध्यम, पुस्तकालय, धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा भम्रण गराउने उद्देश्य पनि रहेको शाखाका सचिव नारायण रिजालले जानकारी दिए ।

मेला प्रर्बद्धनमा सघाउने नीजि क्षेत्रको व्यावसायिक स्टलहरु समेत रहनेछ ।  मेलामा राष्ट्रिय र स्थानीय कलाकारहरुको सांगीतिक प्रस्तुत रहने छ । मेलामा २५ हजार जनाले मेलाको अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको शाखाका उपाध्यक्ष सुवास आचार्यले बताए ।

मेलाको उद्घाटन चैत २० गते हुने छ ।

बागलुङमा जिप दुर्घटना, सात जना घाइते

बागलुङमा जिप दुर्घटना, सात जना घाइते
दादुराका ६७ बिरामी उपचारपछि घर फर्किए, २० जना आइसोलेसनमा

दादुराका ६७ बिरामी उपचारपछि घर फर्किए, २० जना आइसोलेसनमा
उम्मेदवार जिताउन नसकेको भन्दै एमाले बागलुङ नगर अध्यक्षले दिए राजीनामा

उम्मेदवार जिताउन नसकेको भन्दै एमाले बागलुङ नगर अध्यक्षले दिए राजीनामा
बागलुङमा नेकपासँग गठबन्धन गर्दा पनि जोगिएन राजमोको जमानत

बागलुङमा नेकपासँग गठबन्धन गर्दा पनि जोगिएन राजमोको जमानत
बागलुङका दुवै क्षेत्रमा रास्वपा विजयी, भत्कियो जनमोर्चा गढ

बागलुङका दुवै क्षेत्रमा रास्वपा विजयी, भत्कियो जनमोर्चा गढ
बागलुङ-२ मा रास्वपा र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा : ३८ हजार मत गन्दा १४४ को अन्तर

बागलुङ-२ मा रास्वपा र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा : ३८ हजार मत गन्दा १४४ को अन्तर

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

