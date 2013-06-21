उम्मेदवार जिताउन नसकेको भन्दै एमाले बागलुङ नगर अध्यक्षले दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले बागलुङ नगर कमिटीका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले नैतिकताका आधारमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- शर्माले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार हिराबहादुर केसीलाई जिताउन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्।
- उनले पार्टी पुनर्गठन आवश्यक भएकाले सुरुवात आफूबाट गरेको उल्लेख गरेका छन्।
२६ फागुन, बागलुङ । नेकपा एमाले बागलुङ नगर कमिटीका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले अध्यक्ष पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छन् ।
एमाले उम्मेदवारलाई जिताउन नसकेको र एमालेको राजनीतिमा उत्साह ल्याउन नसकेको आत्माआलोचना गर्दै उनले नगर कमिटिका उपाध्यक्षलाई सम्वोधन गरेर औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र पेस गरेका हुन् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा बागलुङ क्षेत्र नंम्बर १ बाट एमालेका उम्मेदवारी हिराबहादुर केसीलाई जिताउन नसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताए ।
बागलुङ नगरपालिकाका कार्यकर्ताहरुलाई एमालेप्रति उत्साहित बनाउन नसकिएको र आम मतदाताको माग बुझ्न ढिलो भएको प्रति आत्माआलोचना गर्दै नैतिकताको आधारमा नगर अध्यक्षको पदबाट राजिनामा दिएको पनि बताएका छन् ।
शर्माले पार्टी अब पुनर्गठन गर्न अवश्यक रहेकाले सुरुवात आफूबाट गरेको पनि बताए ।
