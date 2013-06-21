+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उम्मेदवार जिताउन नसकेको भन्दै एमाले बागलुङ नगर अध्यक्षले दिए राजीनामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २६ गते २१:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले बागलुङ नगर कमिटीका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले नैतिकताका आधारमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • शर्माले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार हिराबहादुर केसीलाई जिताउन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्।
  • उनले पार्टी पुनर्गठन आवश्यक भएकाले सुरुवात आफूबाट गरेको उल्लेख गरेका छन्।

२६ फागुन, बागलुङ । नेकपा एमाले बागलुङ नगर कमिटीका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले अध्यक्ष पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छन् ।

एमाले उम्मेदवारलाई जिताउन नसकेको र एमालेको राजनीतिमा उत्साह ल्याउन नसकेको आत्माआलोचना गर्दै उनले नगर कमिटिका उपाध्यक्षलाई सम्वोधन गरेर औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र पेस गरेका हुन् ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा बागलुङ क्षेत्र नंम्बर १ बाट एमालेका उम्मेदवारी हिराबहादुर केसीलाई जिताउन नसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताए ।

बागलुङ नगरपालिकाका कार्यकर्ताहरुलाई एमालेप्रति उत्साहित बनाउन नसकिएको र आम मतदाताको माग बुझ्न ढिलो भएको प्रति आत्माआलोचना गर्दै नैतिकताको आधारमा नगर अध्यक्षको पदबाट राजिनामा दिएको पनि बताएका छन् ।

शर्माले पार्टी अब पुनर्गठन गर्न अवश्यक रहेकाले सुरुवात आफूबाट गरेको पनि बताए ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
बागलुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागलुङमा नेकपासँग गठबन्धन गर्दा पनि जोगिएन राजमोको जमानत

बागलुङमा नेकपासँग गठबन्धन गर्दा पनि जोगिएन राजमोको जमानत
बागलुङका दुवै क्षेत्रमा रास्वपा विजयी, भत्कियो जनमोर्चा गढ

बागलुङका दुवै क्षेत्रमा रास्वपा विजयी, भत्कियो जनमोर्चा गढ
बागलुङ-२ मा रास्वपा र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा : ३८ हजार मत गन्दा १४४ को अन्तर

बागलुङ-२ मा रास्वपा र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा : ३८ हजार मत गन्दा १४४ को अन्तर
बागलुङ-१ मा रास्वपाका खड्का फराकिलो मतान्तले अगाडि

बागलुङ-१ मा रास्वपाका खड्का फराकिलो मतान्तले अगाडि
बागलुङ–१ : रास्वपाका खड्काको फराकिलो अग्रता

बागलुङ–१ : रास्वपाका खड्काको फराकिलो अग्रता
बागलुङ-२ रास्वपाका शर्माको अग्रता कायमै

बागलुङ-२ रास्वपाका शर्माको अग्रता कायमै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित