+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागलुङमा नेकपासँग गठबन्धन गर्दा पनि जोगिएन राजमोको जमानत

बागलुङलाई आफ्नो गढ ठान्ने राजमोले जमानत पनि जोगाउन सकेन । चित्रबहादुरको विरासत जोगाउन भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कृष्ण प्रसाद अधिकारी चौथो स्थानमा रहे ।

0Comments
Shares
खेमराज गौतम खेमराज गौतम
२०८२ फागुन २५ गते ८:०८
राजमो उम्मेदवार कृष्ण प्रसाद अधिकारी

२५ फागुन, बागलुङ । बागलुङलाई वामपन्थी शक्तिको गढ मानिन्थ्यो । बागलुङको राजनीतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी ब्राण्ड जस्तै बनेका थिए । तर पुराना मानक सबै यसपटकको निर्वाचन परिणामले भत्काइदिएको छ । बागलुङका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपा उम्मेदवार भारी मतान्तरसहित निर्वाचित हुँदा राजमोको जमानत जफत भएको छ ।

राजमो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बागलुङका क्षेत्र नं. १ र २ मा तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएका थिए । क्षेत्र नं. १ मा राजमोका उम्मेदवार कृष्ण अधिकारीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सघाउने र क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाका ज्ञामनाथ गैरेलाई राजमोले सघाउने निर्णय भएको थियो । दुई पार्टीबीच सहकार्य हुँदा पनि राजमोका उम्मेदवार कृष्ण अधिकारीको जमानत जोगिएन ।

चित्रबहादुरको विरासत जोगाउन भन्दै चुनावमा मैदानमा आएका कृष्ण प्रसाद अधिकारी चौथो स्थानमा रहे । उनको जमानत जफत भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत पूर्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

कुल सदर मतको १० प्रतिशत प्राप्त नगरेमा जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार बागलुङमा सदर भएको ४७ हजार ६१ मतमा अधिकारीले जमानत जोगाउन ४ हजार ७०६ मत ल्याउनुपर्ने थियो । तर अधिकारीको मत ४ हजार ५२१ मत मात्रै प्राप्त गरेकाले जमानत जफत भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत शर्माले जानकारी दिए ।

बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार सुशिल खड्का २० हजार ९२७ मतसहित विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भीमबहादुर श्रीस रानाले ११ हजार ९४४ र एमालेका हिराबहादुर खत्रीले ८ हजार ६४० मत प्राप्त गरे । राजमोका अधिकारी लगायत ८ उम्मेदवारले जमानत जोगाउन सकेनन् ।

बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ मा ९८ हजार ४६ मतदाता रहेकामा ४८ हजार ९३२ मत खसेको थियो । त्यसमा १८७१ मत बदर भएका थिए ।

राप्रपाका कल्याण आचार्यले ५२३ मत, श्रम संस्कृति पार्टीका लालबहादुर घर्तिले २५४ मत, प्रलोपाका चित्र सापकोटाले ६० मत, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका गुमा कुमारी रानाले ४० मत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का टेक बहादुर केसीको ८० मत र नेपाल मानवतावादी पार्टीका भक्तबहादुर विकले २४ मतमात्रै पाए । प्रलोपाका सापकोटाले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी निष्कृय पारे पनि उनको पक्षमा ६० मत परेको थियो ।

यसैगरी बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाका उम्मेदवार सोम शर्मा निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेसका टेकराज पौडेले ११ हजार ८६८ मत पाउँदै दोस्रो हुँदा राजमोसँग तालमेल गरेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ज्ञामनाथ गैरे १० हजार ७०९ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहे ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
जमानत जफत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बागलुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित