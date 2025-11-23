+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काभ्रेका ४४ उम्मेदवारमध्ये ३७ को जमानत जफत

0Comments
Shares
कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८२ फागुन २४ गते १५:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नम्बर २ मा २४ उम्मेदवारमध्ये २१ जनाको जमानत जफत भएको छ भने विजयी तीन उम्मेदवारले मात्र जमानत जोगाएका छन्।
  • क्षेत्र नम्बर १ मा १८ उम्मेदवारमध्ये १४ जनाको जमानत जफत भएको छ र केही उम्मेदवारले १०० मत समेत कटाउन सकेका छैनन्।
  • काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा १० हजार ३९ मत बदर भएका छन् र कुल मतदानमा ठूलो संख्यामा मतदाता सहभागी भएका छन्।

२४ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकका २ वटा क्षेत्रका ४४ उम्मेदवारमध्ये ३७ जनाको जमानत जफत भएको छ । ४४ उम्मेदवारमध्ये धेरैले १०  मत समेत कटाउन सकेनन् ।

१ लाख ६५ हजार ५११ मतदाता रहेको २ नम्बर क्षेत्रमा १ लाख ४ हजार ६४२ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये ९९ हजार ५८० मत सदर तथा ५ हजार ६२ मत बदर भएको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने प्रावधान अनुसार काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ मा २४ उम्मेदवार मध्ये २१ जनाको जमानत जफत भएको छ ।

यस क्षेत्रका विजयी उम्मेदवार बदन भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका मधु आचार्य र नेकपा एमालेका अशोक व्याञ्जु बाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । यस क्षेत्रमा नेकपाका उम्मेदवार बसुन्धरा हुमागाईले ८ हजार १ सय ७ मत प्राप्त हुँदा पनि जमानत जोगाउन सकेनन् । त्यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार ज्योत्सना सैंजुले ३ हजार ७ सय ४९ तथा राप्रपाका रञ्जिव श्रेष्ठले ११ सय २५ मत प्राप्त गरेका थिए ।

मत परिणामअनुसार धेरै उम्मेदवारले ५० मत समेत कटाउन सकेनन् । मतपरिणामअनुसार सबैभन्दा कम मत पाउने स्वतन्त्र उम्मेदवार केशवराज तिमिल्सिनाले ४ मत, स्वतन्त्र उम्मेदवार लेनिन विष्टले ८, मितेरी पार्टी नेपालका उम्मेदवार हरीबहादुर थापाले १०, स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेशप्रसाद अधिकारीले ११, विष्णुकुमार श्रेष्ठले १३, नेसनल रिपब्लिकन नेपाल पार्टीका सुकमान तामाङले १५, सीताराम मैनालीले २१, उमेश थापाले २६, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका उमेश लामाले २८, नेकपा संयुक्तका राजन थापाले ३२, जनता समाजवादी पार्टीका रकम लामाले ३२, डिल्ली न्यौपानेले ३१, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सुवर्णविक्रम थापाले ३९ मत र आशा तामाङले ५९ मत प्राप्त गरेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बदन भण्डारीले ५३ हजार ३ सय ४४ मत तथा नेपाली कांग्रेसका मधुप्रसाद आचार्यले १७ हजार ८ सय ६८ र नेकपा एमालेका अशोक ब्याञ्जुले १३ हजार ९ सय ४० प्राप्त गरे ।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बर  १ मा १८ उम्मेदवार मध्ये १४ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । यस क्षेत्रमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका उम्मेदवार बाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । १ लाख ६१ हजार १०० मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा ९१ हजार १०१ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये ८७ हजार १२४ मत सदर तथा ४ हजार ९७७ मत बदर भएको थियो ।

काभ्रे १ मा ७ उम्मेदवारले १०० मत समेत कटाउन सकेनन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मानबहादुर तामाङले ७१, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका राजु तामाङले ५२ र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ५६ मत पाए । समावेशी समाजवादीका विनोद लामाले ५० मत, नेसनल रिपब्लिकन नेपालका भरत तामाङले ३५ मत, स्वतन्त्र उम्मेदवार जीवन लामाले ९४ तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार युवराज चौलागाईंले ७ मत प्राप्त गरे ।

समावेशी समाजवादीका विनोद लामा यौनिक अल्पसंख्यक उम्मेदवार हुन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवराज सत्यालले ६९९ मत, श्रम संस्कृति पार्टीका धिराज लामाले २८७ मत, मंगल नेसनल अर्गनाइजेसनका कमलबहादुर लामाले १५६ मत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का कान्छा तामाङले १४९, संयुक्त नागरिक पार्टीका रत्न लामाले ११४ तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजेशकुमार श्रेष्ठले १६९ मत प्राप्त गरेका छन् ।

सार्वजनिक मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मधुकुमार चौलागाईंले २९ हजार ६९८ मत प्राप्त गरेर विजयी भए । नेपाली कांग्रेसका गुणराज मुक्तानले १९ हजार १६६ मत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दिनानाथ गौतमले १४ हजार १८४ र नेकपा एमालेका अमि तामाङले १३ हजार ८१४ मत प्राप्त गरे । यस क्षेत्रमा उज्यालो नेपाल पार्टीका योगेन्द्र लामाले ७ हजार ४०३ मत प्राप्त गरे पनि जमानत भने जोगाउन सकेनन् ।

दुई क्षेत्रमा गरेर १० हजार मत बदर

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १० हजार मत बदर भएको छ । निर्वाचन परिणामको तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रमा १० हजार ३९ मत (५ प्रतिशत) बदर भएको छ । काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा १ लाख ६५ हजार ५११ मतदाता मध्ये १ लाख ४ हजार ६४२ मतदाता मतदानमा सहभागी भएका थिए । यस क्षेत्रमा कुल खसेको मत मध्ये ९९ हजार ५८० सदर र ५ हजार ६२ मत बदर भएको छ ।

त्यस्तै काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख ६१ हजार १ सय मतदातामध्ये ९१ हजार १०१ मतदाता मतदानमा सहभागि भएका थिए । यस क्षेत्रमा खसेको मत मध्ये ८६ हजार १२४ मत सदर भएको छ भने ४ हजार ९७७ मत बदर भएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
जमानत जफत
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित