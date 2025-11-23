+
एमाले मकवानपुर अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, लामालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २४ गते १६:५९

२४ फागुन, हेटौंडा । नेकपा एमाले मकवानपुरको जिल्ला सचिवालय बैठकले आज बिहान राजीनामा घोषणा गरेका अध्यक्ष श्रीधर पोख्रेललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले पोख्रेललाई पदमुक्त गर्दै कार्यवाहक अध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष हिदम लामालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सचिव सीता विष्टले जानकारी दिइन् ।

निर्वाचनमा पार्टीको पराजय र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित मकवानपुर अध्यक्ष श्रीधर पोख्रेलले आज बिहान सामाजिक सञ्जालबाट जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका थिए । कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका लामा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्षसमेत हुन् ।

पार्टीले बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष पोख्रेलको विगत ५ महिनादेखि पार्टीको नियमित काम र सम्पर्क रहेको अवस्थामा जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको विषयप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सचिव विष्टले बताइन् । पोख्रेल केही महिना अघि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–५, स्थित पार्टी कार्यालय अगाडि स्कुटर दुर्घटनामा घाइते भएपछि पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भएका थिएनन् ।

‘पार्टीको नियमित काम र गतिविधिमा सम्पर्क र सहभागिता नजनाई, पार्टीलाई कुनै जानकारी नगरी मौन बसेका अध्यक्ष पोख्रेलले निर्वाचन परिणामको विषयलाई लक्षित गरि राजिनामा दिइएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको विषयलाई पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको र यसबाट पार्टी पंक्ति र सार्वजनिक रूपमा परेको भ्रमको पूर्णरूपमा खण्डन गर्दै श्रीधर पोखरेललाई पदबाट मुक्त गरिएको छ,’ पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

नेकपा एमाले मकवानपुर श्रीधर पोख्रेल
