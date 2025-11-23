संखुवासभामा मत बढाउँदै रास्वपा, अग्रस्थानमा एमाले

२५ फागुन, काठमाडौं । संखुवासभामा रास्वपाका उम्मेदवार मिङमा शेर्पाले मत बढाउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दिपन कुमार श्रेष्ठलाई पछि पारेका छन् ।
यो क्षेत्रमा एमालेका उम्म्दवार अर्जुन कुमार कार्कीले १० हजार १७७ मतसहित आफ्नो अग्रता जोगाइरहेका छन् । दोस्रो स्थानमा पुगेका रास्वपाका शेर्पाले ९ हजार १९४ मत ल्याउँदा तेस्रो स्थापनमा पुगेका कांग्रेसका श्रेष्ठले ७ हजार ६५९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यहाँ श्रम संस्कृति पार्टीका उमा कुमारी राई ५ हजार ९०४ मतसहित चौथो स्थानमा रहेकी छन् ।
