गोकुल बास्कोटाले भने- लोकप्रिय छौं भन्ने नेताको मात्रै प्रिय भइएछ

२५ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रोसँग पराजय भोगेपछि नेतृत्वप्रति तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले लोकप्रिय छौं भनेको नेताको मात्रै प्रिय भइएछ भनेर पार्टीका शीर्ष नेताप्रति नै तिखो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले पार्टी शीर्षको नाम उल्लेख नगरी यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
पार्टीलाई समयमै सुधारेन भने डाइनोसर बन्न सकिनेतर्फत पनि उनले संकेत गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘नोष्टालजिक हुने गरी पार्टी जीवनका उकाली ओरालीको फ्ल्यास ब्याक पल्टाउन तयार हुनासाथ रि–भिजन,रि–थिङ्क,रि–स्ट्रक्चरिङ र रिनोभेट सामान्य रूपमै भइहाल्छ । पिरामिड थियो, फुली थप्न सोली बनायौं । लोकप्रिय छौं भनेको नेताको मात्रै प्रिय भइएछ । समयले सुधारेन भने डाइनोसर बनिएला क्यार्नु त ? डोन्टओरी !’
