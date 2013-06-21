+
बारामा पूर्वमन्त्रीसहित ९९ उम्मेदवारको जमानत जफत

बारामा पूर्वमन्त्री ज्वालाकुमारी साह सहितका पूर्व सांसदहरू समेत गरी ९९ जनाको जमानत जफत भएको छ ।

सुनील गाउँले सुनील गाउँले
२०८२ फागुन २५ गते १३:३५

२५ फागुन, बारा । बारामा पूर्वमन्त्री ज्वालाकुमारी साह सहितका पूर्व सांसदहरू समेत गरी ९९ जनाको जमानत जफत भएको छ ।

बारा-३ बाट उम्मेदवार बनेकी पूर्वकृषिमन्त्री साह सहित जनता समाजवादीका पूर्वसांसद रामबाबु यादव र जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका संविधान सभा सदस्य प्रमोद गुप्ताको पनि जमानत जफत भएको छ ।

बारा-३ मा रास्वपाका उम्मेदवार अरविन्द साहले ४० हजार ६ सय ९७ मत ल्याएर जित निकाल्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मंसुर बाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत जफत भयो । बारा-३ मा २४ जनाको उम्मेदवारी थियो ।

बारा-४ मा पूर्वमन्त्री किसान श्रेष्ठ र जनता समाजवादीका उम्मेदवार सञ्जु साह बाहेकका सबै उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । यहाँ रास्वपाका रहबर अंसारीले ४१ हजार २ सय मत ल्याएर जित निकाल्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठ ११ हजार ६ सय ३९ मतमा सीमित भए ।

नेपाली कांग्रेसका श्यामबाबु गुप्ता सहित ३४ उम्मेदवारले जमानत जोगाउन सकेनन् । बारा-४ मै उम्मेदवार रहेका राष्ट्र निर्माण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष समिम मियाँ अंसारी र परिवर्तन पार्टीका उम्मेदवार पूर्व आईजीपी सवेन्द्र खनालले पाँचसय मत पनि ल्याउन सकेनन् । अंसारीले ४ सय ८१ र खनालले ४ सय ६४ मत प्राप्त गरेका छन् । बारा-४ मा ३७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए ।

बारा-१ मा रास्वपा उम्मेदवार गणेश धिमाालले जित्दा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार बाहेक अन्यको जमानत जफत भयो । एमालेका अच्युत मैनाली र कांग्रेसका शम्भुबहादुर बुढाथोकीले जमानत जोगाए भने यहाँ उम्मेदवारी दिएका २० जना मध्ये १७ उम्मेदवारको जमानत जफत भयो ।

बारा-२ मा रास्वपाका उम्मेदवार चन्दन सिंह विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जसपाका रामकिशोर यादव र कांग्रेसका भैयाराम यादव बाहेकका अन्य उम्मेदवारले जमानत जोगाउन सकेनन् ।

यहाँ एमालेबाट संविधान सभा सदस्य बलवीर चौधरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट संविधान सभा सदस्य शिवचन्द्र कुशवाहा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशप्रसाद यादव लगायत २९ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए ।

बाराका चार निर्वाचन क्षेत्रमा ११० जनाको उम्मेदवारी थियो । चारैवटा निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

जमानत जफत
