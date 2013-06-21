दादुराका ६७ बिरामी उपचारपछि घर फर्किए, २० जना आइसोलेसनमा

३ चैत, बागलुङ । ढोरपाटनमा फैलिएको दादुराका ६७ जना बिरामी उपचारपछि घर फर्किएका छन् । फागुनको पहिलो सातादेखि यहाँ दादुरा फैलिएको थियो । यस्तै २० जना बिरामीको ‘आइसोलेसन’मा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
हालसम्म १२६ जना बिरामीलाई बोबाङ स्वास्थ्य चौकी र बुर्तिबाङ अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको थियो । दादुराबाट बोबाङ, सेराबाङ र लाकुरीबोट गाउँ प्रभावित भएका थिए ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रवीण शर्माका अनुसार मंगलबारसम्म बुर्तिबाङ अस्पतालमा १६ र बोबाङ स्वास्थ्यचौकीमा चार गरी २० बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएकामा सात जनामा दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि युद्धस्तरमा बिरामीलाई खोजेर उपचार थालिएको हो ।
यसैबीच, जनस्वास्थ्य कार्यालयका खोप ‘सुपरभाइजर’ राजु खत्रीका अनुसार पाँच हजार ७६७ जनालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइएको छ । नगरपालिकाका सबै वडाका १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीलाई खोप लगाइएको हो । –रासस
