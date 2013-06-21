सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

प्युठानमा पुलले जोड्दै झिमरुक–लुङ किनारका बस्ती  

बाग्दुला–मच्छी र बाग्दुला–अधेरी सडक निर्माण पनि जारी

सलिम मियाँ सलिम मियाँ
२०८२ चैत १० गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्युठानका झिमरुक र लुङ किनारका बस्ती विकासको मूलधारमा समेटिने तीन पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
  • किटघाट पुल ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागतमा असार ७ गते सम्पन्न भइसकेको छ र उद्घाटन हुन बाँकी छ।
  • मच्छी–पिडाल्ने र दोभै पुलको निर्माण क्रमशः ८५ प्रतिशत र आधा पूरा भइसकेको छ र सडक निर्माण पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।

१० चैत, प्युठान । प्युठानका झिमरुक र लुङ किनारका बस्ती अब विकासको मूलधारमा समेटिने भएका छन् । किटघाट (कुटिचौर), दोभै र मच्छी–पिडाल्नेमा निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा पुगेसँगै यी बस्तीका बासिन्दाको सुविधाजनक यात्रा गर्ने दुई दशक लामो प्रतीक्षा पूरा हुने विश्वास बढेको छ।

२०८१ असार ७ मा ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको किटघाट पुल निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

किटघाट पुल बजेट विनियोजनमा लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले भूमिका खेलेका थिए । ‘प्युठानको मुहार बदल्ने’ एजेण्डासहित उनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पुल निर्माणको शिलान्यास पनि उनी आफैंले गरेका थिए ।

मन्त्री थापाका अनुसार हाल किटघाट पुल पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य भइसकेको छ । तर उदघाटन हुन बाँकी छ ।

मच्छी–पिडाल्ने पुल पनि असारभित्रै सक्ने लक्ष्य छ, जसको लागत ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । मच्छी–पिडाल्ने पुलका लागि प्रदेश सभा सदस्य नीमा गिरीले पहल गरेकी थिइन् ।

पिडाल्ने पुलको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत पूरा भएको छ । दोभै पुलको निर्माण पनि करिब आधा सम्पन्न भइसकेको छ ।

यी पुल निर्माण सम्पन्न भएमा प्युठानका बासिन्दाको यात्राको दुरी मात्र घट्नेछैन, यात्रा समय र जोखिम पनि कम हुनेछ । पुल नबन्दा बाहानेबाट मच्छी र तुषारा पुग्न बाग्दुला घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोख्रेलका अनुसार स्रोत अभावले ढिलाइ भए पनि पुलको अवधारणा पहिले नै तयार थियो । ‘बजेट सुनिश्चित भएपछि योजनाले गति लियो,’ उनले भने, ‘यी तीन पुल निर्माण सम्पन्न भए कृषि उत्पादन बजारसम्म, बिरामी अस्पतालसम्म, विद्यार्थी विद्यालयसम्म र आपतकालीन सेवा घरदैलोमै पुग्ने आधार बन्ने छ ।’

बाग्दुला–मच्छी र बाग्दुला–अधेरी सडक निर्माण पनि जारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री थापाका अनुसार बाग्दुला–मच्छी सडकमा ३५ करोड र दम्ती बाग्दुला–अधेरी सडक कालोपत्रेका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भई काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

बाग्दुला–मच्छी सडक करिब १३ किलोमिटर र दम्ती बाग्दुला–अधेरी सडक करिब ६ किलोमिटर लामो छ । बाग्दुला–अधेरी सडक असार महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शहरी विकास मन्त्री सरोज थापाले अनुगमन गर्दै निर्धारित समयमै काम सक्न निर्देशन दिएको बताए ।

प्युठान
सम्बन्धित खबर

प्युठानमा टिपरको ठक्करबाट मजदुरको मृत्यु

प्युठान अस्पतालमा छैन सिटामोल र आइरन चक्की

‘कम्युनिस्टको गढ’ भनिने प्युठानमा रास्वपाले बजायो घण्टी, ९ जनाको जमानत जफत

प्युठानमा समानुपातिकमा पनि रास्वपा पहिलो, प्रत्यक्षभन्दा बढी मत

प्युठानको ३१ वर्ष लामो वामपन्थी वर्चस्वमा ब्रेक

प्युठानमा रास्वपाका सुशान्त वैदिक विजयी, सूर्य थापा तेस्रो

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

