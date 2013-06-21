प्युठानमा समानुपातिकमा पनि रास्वपा पहिलो, प्रत्यक्षभन्दा बढी मत

२५ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्युठानमा समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ । सोमबार बिहान सार्वजनिक अन्तिम परिणाम अनुसार जिल्लाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ३० हजार ७५२ मत प्राप्त गरेको छ । यो मत प्रत्यक्षतर्फ पाएको भन्दा ३ हजार २८३ बढी हो । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा २७ हजार ४६९ मत प्राप्त गरेको थियो ।
समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहँदै १६ हजार १९५ मत प्राप्त गरेको छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ भने १६ हजार ७१० मत पाएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ १५ हजार २२६ मत पाएको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ हजार ३३८ मत प्राप्त गरेको थियो ।
यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकतर्फ ९ हजार १८१ मत पाएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७ हजार ६७९ मत प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ नेकपाले ९ हजार ७४ र जनमोर्चाले ७ हजार ६५४ मत पाएका थिए ।
प्युठानमा कुल १ लाख ६५ हजार ६५२ मतदाता रहेकोमा समानुपातिकतर्फ ८५ हजार १०८ मत खसेको थियो ।
यस निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ भने रास्वपाका सुशान्त बैदिक निर्वाचित भएका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4