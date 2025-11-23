प्युठानमा रास्वपाका वैदिकको सुरुवाती अग्रता

२२ फागुन, प्युठान । प्युठानमा जारी मतगणनाको पहिलो अपडेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सुशान्त वैदिकले अग्रता लिएका छन् । ऐरावती गाउँपालिकाको एक हजार ६४० मत गणना हुँदा ५०५ मतसहित वैदिकले सुरुवाती अग्रता लिएका हुन् ।
दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसका डा. गोविन्द पोखरेल छन् । उनले ४६६ मत पाएका छन् । तेस्रोमा भने १३४ मतसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका तिलकबहादुर जिसी छन् ।
नेकपा एमालेका सूर्य थापा भने ६९ मतसहित पाँचौ स्थानमा छन् । उनीभन्दा अघि १०८ मतसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कृष्णध्वज खड्का चौथो स्थानमा देखिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4