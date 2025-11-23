२२ फागुन, प्युठान । प्युठानमा मतगणना सुरु भएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठानमा अहिले पौने ११ बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो ।
यहाँ नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा र नेपाली कांग्रेसका डा. गोविन्दराज पोखरेलबिच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ ।
यद्यपि देृशव्यापी देखिएको रास्वपाको लहरले उसका उम्मेदवार सुशान्त वैदिकको प्रतिस्पर्धालाई रोचक ढंगले हेरिएको छ ।
