प्युठानमा मतगणना सुरु

एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठानमा अहिले पौने ११ बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १०:५३

२२ फागुन, प्युठान । प्युठानमा मतगणना सुरु भएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठानमा अहिले पौने ११ बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो ।

यहाँ नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा र नेपाली कांग्रेसका डा. गोविन्दराज पोखरेलबिच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ ।

यद्यपि देृशव्यापी देखिएको रास्वपाको लहरले उसका उम्मेदवार सुशान्त वैदिकको प्रतिस्पर्धालाई रोचक ढंगले हेरिएको छ ।

प्युठान प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
