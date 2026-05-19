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मधेश अधिवेशनबारे छलफलमा रवि

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते ११:२५

३ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पार्टीको मधेश अधिवेशनबारे मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

सिंहदरवारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल जारी छ ।

मधेशमा रास्वपाको पर्सा जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन नभएका पालिका र वडा तह पनि मधेशमै धेरै छन् ।

अन्य ६ प्रदेशमा अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व आइसक्दा आन्तरिक विवादका कारण मधेश समितिको अन्योलता कायमै छ ।

यही सन्दर्भमा लामिछानेले मधेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

मधेश अधिवेशन रवि लामिछाने रास्वपा
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