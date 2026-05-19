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सर्‍यो रास्वपाको महाधिवेशन स्थल

रास्वपाको महाधिवेशन भरतपुरस्थित चितवन उद्योग संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा हुनेछ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १५:४७

२ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थल परिवर्तन गरिएको छ । रास्वपाको महाधिवेशन भरतपुरस्थित चितवन उद्योग संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा हुनेछ ।

यसअघि चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको टाँडीस्थित होटल स्टारमा तय भएको थियो ।

असार ७ देखि ९ गतेसम्म आयोजना गरिएको महाधिवेशनमा सहभागी हुनेका लागि सौराहा, रत्ननगर र भरतपुरका होटलमा अवासको प्रबन्ध गरिएको रास्वपा केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमले जानकारी दिए ।

पार्टीको स्थानीय, जिल्ला र नगरसमिति, जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको समन्वयमा महाधिवेशन तयारीको लागि १८ वटा उपसमिति बनाएर काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

रास्वपा
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