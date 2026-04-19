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मनसुनजन्य जोखिम रोक्ने पूर्वतयारीबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सांसद गजुरेलको माग

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १४:०९

२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद् र तातो हावा (लू) को जोखिमका सन्दर्भमा सरकारको पूर्वतयारी र योजनाबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गजुरेलले मनसुनको संघारमा पुगिसक्दा पनि राहत तथा उद्धारका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नआएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमानका आधारमा बुधवारदेखि नेपालको पूर्वी भाग (कोशी प्रदेश) बाट मनसुन शुरु भई अत्यधिक वर्षा (क्लाउड बर्स्ट रेन) हुने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे ।

गत वर्षको मनसुनले क्षतिग्रस्त बनाएका पूर्वी नेपालका भौतिक संरचना अझै पुनर्निर्माण भइनसकेको अवस्थामा आगामी साता हुने निरन्तरको वर्षाले थप क्षति पुर्‍याउन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘नागरिकको जीवन, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार उपकरण र अस्पतालजस्ता सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षाका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ, केही थाहा हुन सकेको छैन,’ सांसद गजुरेलले भने, ‘राहत र उद्धारमा खटिने स्वयंसेवक, रेडक्रस र सुरक्षा निकायको परिचालनका विषयमा पनि स्पष्टता छैन ।’

यसैगरी, नेपालको पश्चिमी भागमा आगामी १० दिनसम्म लगातार सुक्खा मौसम रहने र तातो हावा (लू) चल्ने पूर्वानुमान रहेकाले त्यसबाट नागरिकलाई जोगाउन सरकारले के–कस्तो कदम चालिरहेको छ ? भनी उनले प्रश्न गरे ।

विपद् पूर्वतयारीका विषयमा गृहमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर जानकारी दिनुपर्ने माग गर्दै सांसद गजुरेलले यसका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न पनि आग्रह गरे ।

आशिष गजुरेल मनसुन रास्वपा
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