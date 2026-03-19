+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अलपत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन समयमै गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १४:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
  • सभापति आशिष गजुरेलले आगामी परियोजनामा विगतका कमजोरी नदोहोरिन नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताए।
  • समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र समस्याको समाधानका लागि उपसमिति गठन गरेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले विकास निर्माणका परियोजनालाई तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले आगामी दिनमा शुरु हुने परियोजनामा पनि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

नियम, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा रहेका अस्पष्टता र त्रुटिहरूको गहिरो अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई ठोस सुझाव र निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।

उनले विकास निर्माणका सन्दर्भमा समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री र सचिवहरूले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पूर्वाधारहरू जुन अलपत्र परेका छन्, तिनीहरूको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो, समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्छ । आगामी दिनमा आउने परियोजनामा विगतका गल्तीहरू दोहोरिन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि हामीले निती नियम र प्रक्रियामा के के अस्पष्टता छन् ? के के त्रुटिहरू छन् ?, ती कुराहरूमा हामीले गहन ढंगले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने गर्नुपर्छ ।’

उनले संसदीय समितिभन्दा सरकार माथि नहुने बताए । समितिले कुनै दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

‘सरकारका मन्त्री, सचिवले पनि समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । संसदीय समितिको अनुगमनमा मन्त्री, सचिवसँगै नजाने भन्ने हुँदैन, उहाँहरू जानैपर्छ । सरकार हामीभन्दा माथि हुँदैन । समितिले आफ्नो काम गर्छ, यसमा हामी कसैको दबाबमा नपरी काम गर्छौं,’ उनले भने ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, देखिएका समस्या र तीनको समाधान गर्नका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।

आशिष गजुरेल संसदीय समिति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित