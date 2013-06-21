+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
संसद्‌मा नयाँ :

यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञको संसद्‍मा पाइला

गजुरेलले सार्वजनिक यातायात र पूर्वाधारका बेथितिलाई निरन्तर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट उठाउँदै आएका छन् ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८२ फागुन ३० गते १६:१३

२९ फागुन, काठमाडौं । यातायात तथा पूर्वाधारविद् आशिष गजुरेल सिन्धुली–२ मा रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । कडा प्रतिस्पर्धाबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार लेखनाथ दाहाल (राजन) लाई उछिन्दै गजुरेलले संसद्को यात्रा तय गरेका थिए ।

आफूलाई मतदाताले कामको मूल्यांकन गर्दै संसद्का लागि चुनेर पठाएको उनले बताएका छन् । गजुरेल चुनावमा होमिनुअघि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा कार्यरत थिए । सो पदमा उनको दोस्रो कार्यकाल थियो ।

अर्थात् उनी राज्य संयन्त्र भित्रै बसेर निरन्तर काम गरिरहेका थिए । ‘म विद्रोही र आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा गरिहाल्ने स्वभावको मान्छे । त्यसकारण म पदमा रहँदा पनि राज्यले गर्ने गल्तीमा प्रश्न उठाउन कहिल्यै छाडिनँ,’ उनले भने ।

प्रश्न उठाउँदा उनी मन्त्री, सचिव र नेताहरूको तारोसमेत बन्थे । साथीभाइले पनि सुझाव दिन्थे, ‘जागिर खाएपछि धेरै नबोल्नू ।’ तर उनलाई जागिरको परवाह भने थिएन । बरु आफ्नो स्थानबाट कति सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसमा तल्लिन रहे ।

‘म इन्टरमोडल यातायात समितिमा आउँदा अधिकांश परियोजना अलपत्र थिए,’ गजुरेल भन्छन्, ‘चोभार सुक्खा बन्दरगाह मेरो नेतृत्वमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आयो । अन्य बन्दरगाह तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् ।’

यसबीचमा आयोजना कार्यान्वयनमा उनले जे भोगे, त्यसले राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्‍यो । ‘चाँदनी दोधारा सुक्खा बन्दरगाह ३ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना हो । तर रुख कटानको प्रक्रिया सक्नै ३ वर्ष लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यो शैलीले विकास सम्भव छैन ।’

चुनावी मैदानमा होमिनु अगाडि नै सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ मा ‘सजिलो छैन है’ भन्ने सुझाव धेरैबाट आएको थियो । तर पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वको विश्वास र स्थानीय नेतृत्वले गरेको पूर्ण सहयोगले जित सम्भव भएको उनको विश्लेषण छ ।

निर्वाचनका दौरान उनी सिन्धुली–२ का सबै वडामा पुगे । सो क्रममा यति धेरै पैदल यात्राको अनुभव भयो कि, सोही मिहिनेतले आफूलाई जनमानसमा चिनाउने मौकासमेत पाएको उनी बताउँछन् । ४५ दिनको चुनावी अभियानमा झन्डै १ हजार किलोमिटर पैदल यात्रा गरेको अनुमान उनी गर्छन् । दैनिक २३/२३ किलोमिटरसम्म हिँडेको उनले बताए ।

आफ्नो जित आफूले उठाइरहेका मुद्दा सम्बोधनको एक कदम भएकोसमेत उनी बताउँछन् । सार्वजनिक यातायात सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्तीमा खरो उत्रन सकिने अवस्था भए पनि विगतका सरकारहरूले त्यसो नगर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको उनी स्वीकार गर्छन् । ‘हामीप्रति जुन भरोसा गर्नु भएको छ, अब असफल हुने छुट छैन,’ उनी भन्छन् ।

गजुरेलले सार्वजनिक यातायात र पूर्वाधारका बेथितिलाई निरन्तर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट उठाउँदै आएका छन् । आफ्नो जितमा सामाजिक सञ्जालको पनि भूमिका उनी देख्छन् । धेरै मतदाताले यसअघि नै यातायात पूर्वाधार विज्ञ आफ्नो क्षेत्रमा उठेको जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिने गरेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । धेरै मतदाताले टिकट पाउनासाथ सोही रूपमा चिनेको उनले बताए ।

कतिपय ग्रामीण भेगका मतदातासँग भने आशिष गजुरेल को हो र किन चाहिन्छ ? भन्नेबारे चिनाउने समय नपुगेको उनको भनाइ छ । सोहीअनुसार मत ग्रामीण भेगमा कम आएको विश्लेषण उनको छ ।

यस पटक मतदाताले सुशासन कायम हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ र रोजगारी पाउनु पर्‍यो भन्ने मुद्दा विशेषगरी उठाएको उनले पाए । ‘अहिले जनताले ६ लेनको सडक चाहेकै छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बरु सडक, खानेपानी विस्तारै बन्लान्, तर देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार हुनु भएन भन्नेमा जनता स्पष्ट छन् ।’

हरेक गाउँमा पुग्दा आफूले यस्तै माग सुनेको उनको भनाइ छ । सोही भारी बोकेर सिंहदरबार आएको उनले बताए । ‘म निर्वाचित भई गेटबाट निस्कनासाथ जनताले आफ्नो काँधमा बोकेर घुमाउनुभयो । जनताले मलाई काँधमा बोक्नुको मतलब आफ्नो भारी हामीमाथि बिसाएको हो नि,’ उनी भन्छन्, ‘सोही भारी लिएर म सिंहदरबार आएको हुँ ।’ उनको अबको प्राथमिकता समेत सोही भारी कम गर्नेतर्फ हुने उनको भनाइ छ ।

पेसाले इन्जिनियर गजुरेल राजनीति सुरु गरेको ५० दिनमै सांसद भए । त्यस कारण उनी आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । त्यसको पृष्ठभूमिमा भने उनको व्यावसायिक योगदान धेरै छ ।

गजुरेल एक दशक जर्मनीमा पढेर देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले नेपाल फर्किएका हुन् । अबको बाँकी जीवन राजनीति र समाजसेवामै बिताउने उनको योजना छ । सोहीअनुसार जनताको सेवामा आफू सक्रिय हुने उनी बताउँछन् ।

भिडियो/फोटो : कमल प्रसाईं

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित