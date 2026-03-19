सडक सुरक्षा ऐन चाँडो ल्याइयोस् : सांसद गजुरेल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा ऐन चाँडो ल्याउन माग गरेका छन् 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १४:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा ऐन चाँडो ल्याउन माग गर्नुभएको छ।
  • उहाँले हरेक दिन औसतमा ७ जना नेपाली सवारी दुर्घटनामा परी घर नफर्किने जानकारी दिनुभयो।
  • सडक सुरक्षा ऐनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको र यो चाँडो लागू गर्नुपर्ने उहाँको माग छ।

२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा ऐन चाँडो ल्याउन माग गरेका छन्

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले हरेक दिन घरबाट निस्कने नेपालीहरूमध्ये औसतमा ७ जना घर नफर्किने गरेको बताए । यति ठूलो संख्यामा सवारी दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए ।

यसलाई मध्यनजर गरेर सडक सुरक्षा ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यो ऐन चाँडो ल्याउन माग गरेका हुन् ।

आशिष गजुरेल
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

