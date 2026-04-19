धनीले निजी चढ्छन, सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्नेलाई सास्ती छ : आशिष गजुरेल

२ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिष गजुरेलले सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा कष्टकर हुने गरेको बताएका छन्न् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका आशिष गजुरेलले सार्वजनिक सवारीको यात्रामा हुने सास्तीबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
मंगलबार समितिको बैठकमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र ढुवानी व्यवस्थापनबारे छलफलको सुरुआत गर्दै सभापति गजुरेलले भने, ‘धनीमानीले निजी सवारी चढ्छन् । सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्नेलाई यात्रामा सास्ती छ ।’
यो समस्याको कारण पत्ता लगाएर समाधानको उपायबारे छलफल आवस्यक रहेको भन्दै उनले सबैलाई सहज यातायातको यात्रा सम्भव हुने बताए ।
छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी, ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धित निकाय, यातायात व्यावसायी महासंघ र ढुवानी व्यावसायीका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।
ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यलयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा हाल दैनिक २० लाख सवारी गुड्छन । यसको निगरानी गर्न आवस्यक ट्राफिक जनशक्ति कम रहेका छन् ।
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