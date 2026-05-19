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विधि मिचेर रास्वपा कार्यकर्ताले सोधे पालिका अध्यक्षलाई ‘स्पष्टीकरण’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १२:३२

२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कार्यकर्ताले विधिभन्दा बाहिर रहेर पालिका अध्यक्षलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका छन् । रास्वपा कार्यकर्ताले स्याङ्जास्थित अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका हुन् ।

पालिकाका विकास आयोजना, विद्यालयका शिक्षक सरुवा लगायतका विषयहरूमा जानकारी लिन रास्वपा कार्यकर्ताले ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका हुन् । तथ्यपरक, पारदर्शी र आधिकारिक ‘स्पष्टीकरण’को माग रास्वपा कार्यकर्ताले गरेका छन् ।

दरौंखोला तटबन्ध, विद्यायल मर्जर तथा शिक्षक सरुवा, शिक्षकलाई स्पष्टीकरण र कारबाही, विद्यालयको शैक्षिक वातावरण, बाटो पिच, नवग्रह कृषि फर्ममा लगानी, खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका १० विषयमा रास्वपा कार्यकर्ताले ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका छन् ।

रास्वपाका अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलकान्त अर्याल र सचिव प्रकाश देवकोटाले पालिका अध्यक्षलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोधेका हुन् । पालिका अध्यक्ष तिवारीले ‘स्पष्टीकरण’को ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

‘कानुनको सामान्य ज्ञान समेत नभएकाहरूले कोरेको यो दस्तावेज कुनै जिम्मेवार राजनीतिक दलको पत्र हुनै सक्दैन,’ पालिका अध्यक्ष तिवारी भन्छन्, ‘विधिको शासन सिकाउन हिंडेको पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा सामान्य संविधान र कानुन पनि थाहा नहुनु लज्जास्पद छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष महासंघको अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले दलका कार्यकर्ताले पालिका अध्यक्षलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोध्न नमिल्ने बताउँछिन् ।

‘पालिका अध्यक्षलाई सरकारी निकायहरूले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छन् । स्पष्टीकरण सोध्ने विधिहरू छन्,’ महासंघ अध्यक्ष पाण्ड भन्छिन्, ‘कोहीप्रति केही कुरामा चित्त बुझेन भनेर मनलाग्दी स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन ।’

पालिका अध्यक्ष तिवारीलाई रास्वपा कार्यकर्ताले सोधेको’स्पष्टीकरण’बारे स्याङ्जाका रास्वपा सहसचिव टुकराज अर्यालले जनताले उठाएका कुराहरू सोधेको बताए ।

‘शब्दमा केही फरक पर्‍यो होला । हामीले जनताका टिका टिप्पणीको जानकारी मागेका हौं,’ उनले भने ।

 

रास्वपा स्याङ्जा
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