परराष्ट्रमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमण : सीपीसीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न रास्वपा इच्छुक

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- रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङबीच बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ ।
- भेटमा सीपीसीका प्रमुख लिउले रास्वपासँग मैत्री सम्बन्ध विकास गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग बढाउन चीन तयार रहेको बताए ।
- खनालले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र चीन विरोधी गतिविधिमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने बताए ।
१ असार, बेइजिङ । परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग (आईडीसीपीसी) का प्रमुख लिउ हाइसिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।
उनीहरूबीच सोमबार बेइजिङमा भेटवार्ता भएको हो । भेटमा सीपीसी र रास्वपा बीचको मैत्रीसम्बन्ध विस्तार तथा विकासका बारेमा कुराकानी भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
भेटका क्रममा सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउले सीपीसीले रास्वपासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको भन्दै आदानप्रदान बढाउन, रणनीतिक सञ्चारलाई सुदृढ पार्न, शासन अनुभवको साझेदारीलाई विस्तार गर्न पार्टी-प्लस च्यानलहरू मार्फत विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीन र नेपालबीचको ७० वर्ष लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
उनले एक चीन नीति प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र चीन विरोधी गतिविधिमा कुनै पनि शक्तिलाई नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने बताएका थिए ।
खनालले चीनसँग नेपालले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, शिक्षा, जलस्रोत र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए ।
उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग अन्तरपार्टी सम्बन्ध बनाउन रास्वपा तत्पर रहेको बताउँदै सुशासनका क्षेत्रमा सीपीसीको अनुभव रास्वपाका लागि उल्लेख्य हुने बताएका थिए ।
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