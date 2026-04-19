परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास परिसरमा गरे वृक्षरोपण

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- चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास परिसरमा वृक्षारोपण गर्नुभयो ।
- चार दिवसीय भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री खनालले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय वार्ता र नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । चीनको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास परिसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वृक्षरोपण गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणका लागि बेइजिङ पुगेका खनालले दूतावास परिसरमा वृक्षरोपण गरेका हुन् ।
गएराति चीन प्रस्थान गरेका खनाललाई बेइजिङस्थित विमानस्थलमा चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत श्रीमती रोशन खनाल तथा चीनको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्मानमा नेपाली दूतावासले आजै साँझ एक स्वागत समारोह आयोजना गर्दैछ । समारोहमा उनले नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
चीनमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी वाङसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उनले चीनका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्न कार्य तालिका छ ।
मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनाका साथै चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
मन्त्री खनाल आगामी ३ असारमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
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