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ट्रम्पका विशेष वार्ताकारहरू रुस भ्रमणमा जाने तयारी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १३:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष वार्ताकारहरू स्टिभ विटकफ र जारेड कुश्नर चाँडै नै रुस भ्रमणमा जाने भएका छन्।
  • यो भ्रमणमा मुख्य रूपमा युक्रेन युद्धको समाधान र शान्ति वार्ताका विषयमा छलफल हुने रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
  • वासिङ्टन र मस्कोबिच भइरहेको निरन्तर संवादलाई लिएर युरोपेली देशहरू र बेलायत आक्रोशित बनेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष वार्ताकारहरू स्टिभ विटकफ र जारेड कुश्नर चाँडै नै रुसको भ्रमणमा जाने भएका छन्।

रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरिल दिमित्रिएभले यस कुराको पुष्टि गरेका हुन्। उनले भ्रमणको निश्चित मिति तय भइनसकेको तर दुई देशबिचको संवाद निरन्तर अगाडि बढिरहेको बताए।

स्रोतका अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच हालै सकारात्मक कुराकानी भएको थियो।

वासिङ्टन र मस्कोबिच भइरहेको यो निरन्तर संवादलाई लिएर युरोपेली देशहरू र बेलायत भने निकै आक्रोशित बनेका छन्।

रुसी अधिकारी दिमित्रिएभका अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको मस्को भ्रमणको औपचारिक मिति क्रेमलिनले चाँडै घोषणा गर्नेछ।

यसअघि जुन १६ मा रुसी राष्ट्रपतिका सहयोगी युरी उशाकोभले पनि यस विषयमा जानकारी दिएका थिए।

अमेरिका र इरानबिच एमओयूमा हस्ताक्षर भए लगत्तै अमेरिकी टोली मस्को आउने उनले बताएका थिए। यो भ्रमणमा मुख्य रूपमा युक्रेन युद्धको समाधान र शान्ति वार्ताका विषयमा छलफल हुनेछ।

किरिल दिमित्रिएभ रुस भ्रमण
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