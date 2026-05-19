रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न २१ हजार शुल्क

३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार बन्नेहरूका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनेले ५१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अन्य पदाधिकारीहरू उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारलाई समान शुल्क ४१ हजार तोकिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको लागि २१ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
रास्वपाको विधान अनुसार एक महिला सहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिला सहित चार सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था छ । कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता १/१ जना र र सह प्रवक्ता ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
विधान अनुसार ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । २२ जना सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।
रास्वपाले आगामी सोमबारदेखि बुधबारसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।
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