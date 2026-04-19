कुवेतको जेलमा ६३ नेपाली

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- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कुवेतको जेलमा हाल सात महिलासहित ६३ जना नेपाली नागरिक विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
- कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा ७० जना नेपाली महिलाको उद्धार भई उनीहरू स्वदेश फर्किने क्रममा रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताए ।
- द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नहुँदा घरेलु श्रमिक पठाउन बन्देज गरिए पनि अवैध मार्गबाट खाडी मुलुक जाने क्रम नरोकिएको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे ।
४ जेठ, काठमाडौं । कुवेतको जेलमा ६३ जना नेपाली रहेको सरकारले जानकारी गराएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
उनले कुवेतको जेलमा सयौं नेपाली रहेको भनेर हल्ला फैलाइएको र यसमा सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाल कुवेतको जेलमा जम्मा ६३ जना नेपाली नागरिकहरू विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेकोमा तीमध्ये सातजना महिला रहेका छन् ।’
उनले नेपाली दूतावासमार्फत ७० जना महिलाहरूको उद्धार भइसकेको र उनीहरू स्वदेश फर्किनेक्रममा रहेको बताए । त्यस्तै उनले घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न गएकी सर्मिला दर्जीलाई दूतावासको पहलमा उद्धार गरी असार १ गते काठमाडौं फर्काइएको पनि सुनाए ।
विभिन्न घटनाहरू भइरहे पनि अवैध मार्ग हुँदै भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी कुवेत, साउदी, ओमानजस्ता मुलुकमा महिलाहरू घरेलु कामदार बनेर जानेक्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन संघीय प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबाट २०७३ चैत २० गते ‘सम्बन्धित मुलुकले घरेलु श्रमिक सम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेपश्चात घरेलु कामदारको रूपमा जान बन्देज लागेको उनको भनाइ छ । उनले यसलाई छिटै सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
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