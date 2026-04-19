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कुवेतमा ६० हजार नेपाली घरेलु श्रमिक, उद्धारमा समस्या

कुवेतमा रहेको नेपाली घरेलु श्रमिकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न कठिन हुने गरेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते १५:०८

३ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले कुवेतमा ६० हजार नेपाली घरेलु श्रमिक कार्यरत रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले कुवेतमा मात्रै करिब ६० हजार घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृतिविना कार्यरत रहेको बताए ।

उनीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत प्रदान गरिने सेवा सुविधा श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकका हकमा मात्रै पाउने गरेको तर श्रम स्वीकृतिविना गएका घरेलु श्रमिक उद्धारमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मानवीयताका आधारमा समाधान गर्ने काम भने गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

अहिले घरेलु श्रमिकका विषयमा नीतिगत ट्र्यापमा फसेको उनको भनाइ छ । २०७२ सालमा संसदीय समितिको निर्देशनमा घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लागेको छ । तर पनि भिजिट भिसामार्फत तथा अन्य देशबाट कुवेत लगायत देशमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने गरेका छन् ।

सरकारबाट श्रम स्वीकृति प्रदान नगरिएपछि भारतको बाटो तथा दुबईसम्म भिजिट भिसामार्फत लगेर त्यहाँबाट कुवेत लगायत देशमा घरेलु श्रमिक जाने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू समस्यामा पर्दा उद्धार तथा राहतमा समस्या भइरहेको मन्त्री यादवले बताए ।

यो विषयमा गम्भीर भएर सरकार लागिरहेको र सम्बन्धित संसदीय समितिले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कुवेत नेपाली घरेलु श्रमिक श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव
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