स्मार्ट फोन दिनमा कति पटक चार्ज गर्नु राम्रो ?

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- स्मार्टफोनको ब्याट्रीको आयु लम्ब्याउन ब्याट्रीको स्तर सधैं २० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा राख्नुपर्छ।
अहिले स्मार्टफोन हाम्रो हरपलको साथी र दैनिक जीवनको अभिन्न अंग हो । फोन गर्नदेखि, सामाजिक सञ्जाल चलाउन, फोटोभिडियो खिच्न, आर्थिक लेनदेन गर्न, बत्ती बाल्न, रेडियो सुन्न होस् या कुनै पेशा, व्यवसायका लागि समेत फोनकै प्रयोग हुने गरेको छ ।
यसको प्रयोग यति धेरै भएपछि छिट्टै चार्ज सकिनै भयो । धेरैजसो प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो फोनमा अलिकति चार्ज कम हुनेबित्तिकै चार्जमा घुसारिहाल्छन्।
फोनलाई कति पटक चार्ज गर्ने र लामो समयसम्म ब्याट्री स्वास्थ्य कसरी कायम राख्ने भन्ने बारेमा चिन्तित हुन्छन् । प्रायः, अनुचित रुपमा जतिखेर पनि चार्जमा राखिहाल्ने बानीले ब्याट्रीको आयु छोटो हुन सक्छ ।
ब्याट्रीको आयु लम्ब्याउनका लागि स्मार्टफोन चार्ज गर्ने तरिका सही हुनु जरूरी छ ।
ब्याट्रीलाई २० प्रतिशत र ८० प्रतिशतको बीचमा राख्ने
अहिले धेरैजसो स्मार्टफोनहरूमा लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू हुन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार, ब्याट्रीलाई पूर्णरूपमा डिस्चार्ज गर्नु वा हरेक पटक १०० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्नु राम्रो हुँदैन । ब्याट्रीका लागि सबैभन्दा सुरक्षित स्तर २० प्रतिशत र ८० प्रतिशतको बीचमा मानिन्छ।
जब फोनको ब्याट्री लगभग २० प्रतिशत पुग्छ, यसलाई चार्जमा राख्नुपर्छ । यद्यपि, ब्याट्री ८० प्रतिशत वा ८५ प्रतिशत पुगेपछि चार्जबाट निकाल्नु राम्रो हुन्छ । बारम्बार १०० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्दा ब्याट्रीमा अत्यधिक दबाब पर्न सक्छ, जसले यसको आयुलाई असर गर्छ ।
दिनमा कति पटक चार्ज गर्नु उचित हो ?
धेरै मानिसहरू फोनलाई बारम्बार चार्ज गर्नु हानिकारक छ भन्ने विश्वास गर्छन् । यद्यपि, आवश्यकता अनुसार दिनमा २-३ पटक, थोरै-थोरै चार्ज गर्नु पूर्णरूपमा सुरक्षित मानिन्छ । ब्याट्रीका लागि ० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशतसम्म एक पटक चार्ज गर्नु भन्दा टप-अप चार्जिङ राम्रो हुन सक्छ।
स्मार्टफोनको ब्याट्री लाइफ चार्जिङ चक्रमा निर्भर गर्दछ । सामान्यतया, ब्याट्रीले ३०० देखि ५०० चार्जिङ चक्रसम्म आफ्नो क्षमता कायम राख्छ। शून्य प्रतिशतमा झरेको अवस्थाबाट १०० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्नुलाई पूर्ण चक्र मानिन्छ । ४० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म दुई पटक चार्ज गर्नुलाई लगभग आधा चक्र मानिन्छ ।
के रातभर चार्ज गर्दा ब्याट्रीलाई क्षति पुग्छ ?
आधुनिक स्मार्ट फोनहरूमा एक स्वचालित-कट-अफ प्रणाली हुन्छ जसले १०० प्रतिशत चार्ज पुगेपछि पावर आपूर्ति स्वत: बिच्छेद गर्छ । रातभर चार्ज गर्दैमा ब्याट्री बिग्रिहाल्ने वा फोन विस्फोट हुने कुनै जोखिम हुँदैन । यद्यपि, चार्जरलाई लामो समयसम्म जडान गरिरहँदा ब्याट्री ट्रिकल चार्जिङ मोडमा रहन सक्छ, जुन ब्याट्री पूर्णरूपमा स्वस्थ मानिदैन ।
सही चार्जरको छनोट गर्नुपर्छ
फोनलाई सधैं मूल चार्जर वा विश्वसनीय ब्रान्डको प्रमाणित चार्जरबाट चार्ज गर्नुपर्छ । कमसल चार्जरहरूले सही भोल्टेज प्रदान नगर्न सक्छन्, जसले अत्यधिक तातो हुने र क्षति हुने जोखिम बढाउन सक्छ।
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