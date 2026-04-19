वामदेव भन्छन्– जे गर्दा कम्युनिस्ट एकता हुन्छ, त्यो सबै गर्छौं

५ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले अब जसरी पनि नेपालका कम्युनिस्ट एक बनाउने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गौतमले यस्तो बताएका हुन् ।
‘जे गर्दा सबैलाई मिलाउन सकिन्छ, त्यही गर्ने हो, गरिन्छ । र, पार्टी एउटा बनाइन्छ,’ गौतमले भने ।
आगामी निर्वाचन कम्युनिस्ट पार्टीले नै जित्ने पनि उनले दाबी गरे । ‘अबको निर्वाचन कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब हामी समाजवाद निर्माण गरेर देखाउँछौं र आगामी १० वर्षभित्रमा हाम्रो देशलाई विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउँछौं ।’
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