+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएका बामदेवले पाएनन् प्रतिनिधिसभाको टिकट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १६:४९

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका बामदेव गौतम चुनावी रेसबाट बाहिरिएका छन् ।

उनले आफू चुनाव नलड्ने निधो गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘मैले चुनाव लड्न चाहँदा बर्दियाका दुईवटै क्षेत्र थिए । म उठ्दा दुइवटै क्षेत्रबाट बाहुन–बाहुन उम्मेदवार हुने जस्तो भयो । त्यसपछि मैले एउटा क्षेत्रमा थारुलाई उठाउनुपर्छ भनेँ र मैले चुनाव नलड्ने निधो गरेँ । सोही अनुसार हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार तय गरेको छ,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बर्दिया १ बाट विष्णु प्रसाद थारु र बर्दिया २ बाट सुरेश पन्तलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

आफू हरेक चुनावमा जनताको मनसाय ख्याल गनुपर्छ भन्ने व्यक्ति रहेको र सोही अनुसार अगाडि बढ्दै आएको नेता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पनि जनताको सेन्टिमेन्ट ख्याल गरेर आफू पछाडि हटेको बताए ।

अर्को क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने चाहना छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले ‘अन्तबाट चुनाव नलड्ने’ जवाफ दिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा उठ्ने तयारीसहित गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

२०७४ सालमा बर्दिया १ बाट उठेका गौतम पराजित भएपछि उनी राष्ट्रिय सभामा गएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेसम्म थियो । डेढ महिना अगाडि नै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न खोजेको भएता पनि अन्तिममा पछाडि हटे ।

७७ वर्षीय गौतम बहुदल यताका सदाबहार उम्मेदवार हुन् । उनले २०४८ मै चुनाव जितेका थिए । २०५१ को माध्यवधि निर्वाचन जितेर २०५३ सालमा गृहमन्त्री बने । २०५६ र २०६४ मा हारे । गौतमले २०७० सालमा भने बर्दिया १ र प्युठान १ बाट चुनाव जितेका थिए ।

भविष्यको बारेमा अहिले केही नभन्ने भन्दै नेता गौतमले यसपटक भने अन्य क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव नलड्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बामदेव गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित