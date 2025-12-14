राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएका बामदेवले पाएनन् प्रतिनिधिसभाको टिकट

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका बामदेव गौतम चुनावी रेसबाट बाहिरिएका छन् ।
उनले आफू चुनाव नलड्ने निधो गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘मैले चुनाव लड्न चाहँदा बर्दियाका दुईवटै क्षेत्र थिए । म उठ्दा दुइवटै क्षेत्रबाट बाहुन–बाहुन उम्मेदवार हुने जस्तो भयो । त्यसपछि मैले एउटा क्षेत्रमा थारुलाई उठाउनुपर्छ भनेँ र मैले चुनाव नलड्ने निधो गरेँ । सोही अनुसार हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार तय गरेको छ,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बर्दिया १ बाट विष्णु प्रसाद थारु र बर्दिया २ बाट सुरेश पन्तलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
आफू हरेक चुनावमा जनताको मनसाय ख्याल गनुपर्छ भन्ने व्यक्ति रहेको र सोही अनुसार अगाडि बढ्दै आएको नेता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पनि जनताको सेन्टिमेन्ट ख्याल गरेर आफू पछाडि हटेको बताए ।
अर्को क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने चाहना छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले ‘अन्तबाट चुनाव नलड्ने’ जवाफ दिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा उठ्ने तयारीसहित गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
२०७४ सालमा बर्दिया १ बाट उठेका गौतम पराजित भएपछि उनी राष्ट्रिय सभामा गएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेसम्म थियो । डेढ महिना अगाडि नै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न खोजेको भएता पनि अन्तिममा पछाडि हटे ।
७७ वर्षीय गौतम बहुदल यताका सदाबहार उम्मेदवार हुन् । उनले २०४८ मै चुनाव जितेका थिए । २०५१ को माध्यवधि निर्वाचन जितेर २०५३ सालमा गृहमन्त्री बने । २०५६ र २०६४ मा हारे । गौतमले २०७० सालमा भने बर्दिया १ र प्युठान १ बाट चुनाव जितेका थिए ।
भविष्यको बारेमा अहिले केही नभन्ने भन्दै नेता गौतमले यसपटक भने अन्य क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव नलड्ने बताएका छन् ।
