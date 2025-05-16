+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा नेकपाका को-को सिफारिस ?

0Comments
Shares
बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८२ पुष १० गते २०:५६

१० पुस, रुकुमपूर्व । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि प्रत्यक्षतर्फ ९ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

हिजो र आज बसेको बैठकपछि प्रत्यक्षतर्फ ९ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस भएकाहरूमा गणेशमान पुन, दलजित शेर्पाली, तेजबहादुर ओली, जितमान पुन, सुबोधराज शेर्पाली, लालबहादुर विष्ट, कैलाश मल्ल, चन्द्र रसाइली र सर्जना कार्की रहेका छन् । एक जनामा नाम सर्वसम्मत हुन नसकेपछि ९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

गणेशमान २०७० मा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन् । मन्त्री बनिसकेका उनी हाल नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव छन् ।

दलजित २०७० मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद बनेका थिए । हाल उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

यसैगरी तेजबहादुर २०७४ मा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन् । हाल उनी पार्टी केन्द्रीय सदस्य छन् ।

जितमान २०७४ मा नयाँ शक्ति पार्टीबाट पराजित भएका थिए । हाल उनी नेकपा प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्य छन् ।

सुबोधराज र लालबहादुर अहिलेसम्म चुनाव उठेका छैनन् । सुबोधराज पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन भने लालबहादुर प्रदेश सदस्य हुन् ।

कैलाश २०७९ मा एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका थिए । पछिल्लो पटक उनी नेकपा प्रवेश गरेका हुन् ।

चन्द्र रसाइली नयाँ अनुहार हुन् । हाल उनी अखिल क्रान्तिकारी जिल्ला अध्यक्ष र पार्टीको जिल्ला सदस्य छन् । त्यस्तै, सर्जना २०८१ म भएको नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुमपूर्वको अध्यक्ष पदमा पराजित भएकी थिइन् । उनी हाल नेकपाको जिल्ला सदस्य र प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय सदस्य छिन् ।

यसैगरी प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ ५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

जसमा सुनिता बुढा –महिला), दिपेन्द्र छन्त्याल (अल्पसंख्यक), टिकाराम उपाध्याय (अन्य), हर्कबहादुर कामी (दलित) र उपेन्द्रलाल कामी (दलित) रहेका छन् ।

नेकपा प्रतिनिधिसभा
लेखक
बालाराम शेर्पाली

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपाबाट सिन्धुपाल्चोक-२ मा दुलालको नाम एकल सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपाबाट सिन्धुपाल्चोक-२ मा दुलालको नाम एकल सिफारिस
मोरङमा नेकपा उम्मेदवार सिफारिस : दुई क्षेत्रमा एकल, प्रचण्डका ज्वाइँ ६ नम्बर क्षेत्रबाट

मोरङमा नेकपा उम्मेदवार सिफारिस : दुई क्षेत्रमा एकल, प्रचण्डका ज्वाइँ ६ नम्बर क्षेत्रबाट
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस
यस्तो देखियो काठमाडौंको नेकपाको शक्ति प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

यस्तो देखियो काठमाडौंको नेकपाको शक्ति प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
रुकुममै एक्लिए जनार्दन, सहयोद्धा बने प्रतिस्पर्धी

रुकुममै एक्लिए जनार्दन, सहयोद्धा बने प्रतिस्पर्धी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित