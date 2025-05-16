+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मोरङमा नेकपा उम्मेदवार सिफारिस : दुई क्षेत्रमा एकल, प्रचण्डका ज्वाइँ ६ नम्बर क्षेत्रबाट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते २१:२०

९ पुस, विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मोरङका दुई क्षेत्रबाट एकल उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि क्षेत्र नम्बर ४ र ५ बाट एकल उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको हो ।

क्षेत्र नम्बर ६ बाट संयोजक पुष्पकमल दाहल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यको नाम पनि सिफारिस भएको छ । केन्द्रीय समितिले एक महिला र एक जेनजीसहित पाँच जनाको नाम सिफारिस परिपत्र गरेको थियो ।

क्षेत्र नम्बर ४ बाट अमनलाल मोदीको एकल नाम सिफारिस भएको हो । पूर्वमन्त्री मोदी २०७९ सालमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । मोदीको नाम क्षेत्र नम्बर ६ बाट पनि सिफारिस भएको छ । क्षेत्र नम्बर ५ बाट शिवकुमार मण्डलको एकल नाम सिफारिस भएको छ । पूर्वमन्त्री मण्डल २०७९ सालको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलसँग पराजित भएका थिए ।

क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रदेश सांसद तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्री जीवन आचार्यसहित अमनलाल मोदी,वसिम आलम, ओपेन्द्र राय, प्रभात घिमिरे, हेम कार्की, सोनेलाल राजवंशी, मो. आलम प्रवेज, अंकिता आले र साइमन रेग्मीको नाम सिफारिस भएको छ । आले जेनजी हुन् । क्षेत्र नम्बर ६(१)बाट निर्वाचित नेकपा नेता आचार्य नेकपा संयोजक प्रचण्डका कान्छा ज्वाइँ हुन् ।

क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षतर्फ क्षेत्र कुलप्रसाद साम्बा,उपेन्द्र घिमिरे, रुपेश खतिवडा, कोशीश सुवेदी (जेनजी), कल्पना राई, विरन्द्र चेञ्जोड, नगेन्द्र धिमाल, राजेन्द्र दंगाल र दिपक काफ्लेको नाम सिफारिस भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रकाश पौडेल, चन्द्रवीर राई, राजेन्द्र मण्डल (अविनाश), पुरुषोत्तम सुवेदी, प्रेमनारायण थापा, जुवा सोरेन, सीतादेवी सरदार र निर्मल भण्डारी (जेनजी) को नाम सिफारिस भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर ३ सावित्रीकुमार काफ्ले, देउमान सुव्बाहाङ्फे, चन्द्रबहादुर गुरुङ, लालबहादुर सुस्लिङ, सन्तोष लिम्बु (जेनजी)र चन्द्रकला सुब्बाको नाम सिफारिस भएको छ ।

नेकपा मोरङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस
यस्तो देखियो काठमाडौंको नेकपाको शक्ति प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

यस्तो देखियो काठमाडौंको नेकपाको शक्ति प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
रुकुममै एक्लिए जनार्दन, सहयोद्धा बने प्रतिस्पर्धी

रुकुममै एक्लिए जनार्दन, सहयोद्धा बने प्रतिस्पर्धी
चुनावका लागि सरकारले राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुपर्छ : माधव नेपाल   

चुनावका लागि सरकारले राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुपर्छ : माधव नेपाल   
ओली, देउवा सुध्रेलान् भनेको फेरि गोप्य बैठक बस्न थाले : भीम रावल 

ओली, देउवा सुध्रेलान् भनेको फेरि गोप्य बैठक बस्न थाले : भीम रावल 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित