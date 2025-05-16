प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस

९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट झापा क्षेत्र नं ५ का लागि आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारमा पाँचजनाको नाम सिफारिस भएको छ ।
सिफारिस हुनेमा रन्जित तामाङ, सुरेन्द्र बस्नेत, ठालुप्रसाद गौतम, दिपेनवाला राई र हरिमाया मैनाली छन् ।
झापा–५ यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जित्दै आएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा यसपटक हुने निर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
तामाङ र बस्नेत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
तामाङ तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियू ( क्रान्तिकारी) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् भने उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा थिए ।
बस्नेत सोही क्षेत्रमा पर्ने दमक नगरपालिका निवासी हुन् । उनी राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष समेत हुन् । बस्नेतको यही पुस २१ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष,पार्टी उपत्यका विशेष प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारी पनि बस्नेतले निभाएका थिए ।
सिफारिस भएका गौतम प्रेस सेन्टरका नेता हुन् । राई विद्रोही जनता समाजवादी पार्टीबाट हालै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका हुन् ।
त्यस्तै मैनाली पूर्व एकीकृत एकीकृत समाजवादी हुँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएकी हुन् ।
यसैगरी झापा–५ बाट समानुपातिकतर्फ राधिका ओझा, भुमिका कोइराला र सुमित्रा वाङ्देल सिफारिस भएका छन् ।
जिल्लामा क्रियाशील केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले स्थानीय कमिटीको सिफारिसको आधारमा केन्द्रमा सिफारिस गरेको कार्यदल सदस्य झलकसिंह दर्लामीले बताए ।
