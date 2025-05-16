+
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते १९:०६

८ पुस, विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एकल उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पाँचथरबाट नेकपाले  हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोको एकल नाम सिफारिस गरेको हो ।

पाँचथरमा एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र छ । मंगलबार बसेको जिल्ला कमिटी बैठकले नेम्वाङको नाम सिफारिस गरेको हो । नेम्वाङ नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशको अध्यक्ष हुन् ।

पाँचथरबाट भूगोलको राजनीति गरिरहेका नेम्वाङले एकल उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो नाम सिफारिस भएको स्वीकार गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रमा उनी जनार्दन शर्माको समूहमा थिए । प्रचण्डले बामपन्थी घटकबीच एकता गर्दा शर्माले प्रचण्डको साथ छाडेर छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए । नेम्वाङ प्रचण्डको पक्षमा उभिएका छन् ।

नेकपा हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सो
प्रतिक्रिया
