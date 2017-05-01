जेनजी र प्रधानमन्त्रीबिचको सम्झौता नेकपाको नीतिसँग मिल्छ : प्रचण्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री र जेनजी युवाबीच भएको सम्झौता नेकपाको नीतिसँग मिल्दो जुल्दो रहेको बताए।
- प्रचण्डले मिडियामा चर्चित सबै जेनजी युवाहरू अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जोडिएको दाबी गरे।
- प्रचण्डले तत्कालीन केपी ओली सरकारले जेनजी युवामाथि गरेको दमन गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
२७ मंसिर, सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री र जेनजी युवाहरूबिच भएको सम्झौता नेकपाको नीतिसँग मिल्दो जुल्दो रहेको बताएका छन् ।
सुर्खेतमा शनिबार आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जेनजी र नेकपाको विचार एउटै भएको भन्दै सम्झौताको विषय पनि मिलेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिहरूले गरेको सम्झौता राम्रोसँग हेर्नुभयो भने नेकपाको नीति कार्यक्रमसँग धेरै मिल्दो जुल्दो छ,’ उनले भने, ‘यस अर्थ कतिपय आत्तिएका छन् । सबै नेकपा तिर जाने भएकी भनेर आतङ्कित बनेका छन् ।’
उनले मिडियामा नाम सुनियाका, चर्चामा आएका सबै जेनजी युवाहरू नेकपामा जोडिएको समेत दाबी गरे ।
‘तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्ला, हामीलाई बेसरी गाली गर्नेहरू सबै अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जोडिएका छन्,’ उनले भने, ‘जेनजीहरुको अभिभावक पार्टी नेकपा नै रहेछ । हाम्रा अभिभाव भनेका प्रचण्ड र माधव नै रहेछन् भन्ने कुरा रियलाइज गरेका छन् ।’
जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दल र पुराना नेताहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको प्रचण्डको ठहर छ । ‘सच्चिने कि सक्किने’ भनेर जेनजी युवाहरूले दिएको चेतावनीलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको समेत बताए । ‘जेनजी युवाहरूले हामीलाई सचिने की सकिने भन्ने चुनौती दिए । हामीले त्यसलाई स्वीकार गयौ । र, जेनजीको बाटोमा हिँड्ने पहिलो पार्टी नै हामी बन्यौँ,’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेनजी युवामाथि गरेको दमन गलत भएको टिप्पणी समेत गरे ।
