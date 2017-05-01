+
सरकार-जेनजी सम्झौताबारे ओली : देशलाई भिडन्ततर्फ लाने गम्भीर षड्यन्त्र

ओलीले थप भने, ‘यो देशलाई भिडन्ततर्फ गम्भीर षड्यन्त्र हो । र यस्ता नाटक मञ्चन गरेर लोकतन्त्रलाई रोक्ने वातावरण गर्ने अनेक प्रपञ्चको यो सरकार जालो बुनिरहेको छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते १५:११

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले जेनजीसँग गरेको सम्झौताले देशलाई गम्भीर भिडन्ततर्फ लाने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा आयोजित एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान सरकार एकातिर निर्वाचनको हल्ला गर्ने र अर्कोतिर निर्वाचन बिथोल्ने काम गरिरहेको बताए ।

‘एकातिर निर्वाचनको हल्ला गर्ने, अर्कोतिर निर्वाचन बिथोल्ने । सरकार जेनजी सम्झौताजस्ता नाटकमञ्चन गरेर, यो विल्कुल नाटक हो, अनधिकृत हर्कत हो,’ ओलीले थप भने, ‘यो देशलाई भिडन्ततर्फ गम्भीर षड्यन्त्र हो । र यस्ता नाटक मञ्चन गरेर लोकतन्त्रलाई रोक्ने वातावरण गर्ने अनेक प्रपञ्चको यो सरकार जालो बुनिरहेको छ ।’

केपी शर्मा ‌ओली जेनजी सरकार
