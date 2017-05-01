एमाले महाधिवेशनमा पुगेर रञ्जिताले गरिन् ओलीको प्रशंसा

Listen News
२७ मंसिर, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेकी छन् ।
एमालेको ११ औं महाधिवेशनको उद्धघाट्न सत्रमा बोर्ल्दै रञ्जिताले जनसागर उर्लिएको बताइन् ।
‘राष्ट्रको आगामी मार्गचित्र कोर्ने रणनीतिक क्षण पनि हो । हामी यहाँ इतिहासको साक्षी हुन मात्रै होइन । साझा संकल्प बोकेर पनि उपस्थित भएका छौं,’ रञ्जिताले भनिन्, ‘विशेष गरि नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको अडानलाई विश्वसामू स्थापित गर्न नेकपा एमालेले खेलेको भूमिका र देखाएको नेतृत्व एकदमै प्रशंसीय छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्र केन्द्रित दृढता रहेको उल्लेख गर्दै खुलेर प्रशंसा गर्ने उनले बताइन् ।
