एमाले महाधिवेशनमा पुगेर रञ्जिताले गरिन् ओलीको प्रशंसा

२०८२ मंसिर २७ गते १४:२८

२७ मंसिर, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेकी छन् ।

एमालेको ११ औं महाधिवेशनको उद्धघाट्न सत्रमा बोर्ल्दै रञ्जिताले जनसागर उर्लिएको बताइन् ।

‘राष्ट्रको आगामी मार्गचित्र कोर्ने रणनीतिक क्षण पनि हो । हामी यहाँ इतिहासको साक्षी हुन मात्रै होइन । साझा संकल्प बोकेर पनि उपस्थित भएका छौं,’ रञ्जिताले भनिन्, ‘विशेष गरि नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको अडानलाई विश्वसामू स्थापित गर्न नेकपा एमालेले खेलेको भूमिका र देखाएको नेतृत्व एकदमै प्रशंसीय छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्र केन्द्रित दृढता रहेको उल्लेख गर्दै खुलेर प्रशंसा गर्ने उनले बताइन् ।

नेकपा एमाले
संविधान संशोधनको लागि अगुवाइ गर्न एमालेलाई लोसपाको आग्रह
उद्घाटन सत्रमा ओलीले भने– ढुक्कले भन्छु, एमाले अजम्बरी छ
एमाले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा ओलीको सम्बोधन (प्रत्यक्ष प्रशारण)
२३ र २४ भदौको घटनामा ओलीलाई जिम्मेवार देखाउने दुष्प्रयास गरियो : शंकर पोखरेल
देश बनाउनेहरूलाई जय, देश जालाउनेहरूलाइ नो : प्रदीप ज्ञवाली
एमाले महाधिवेशन : मनमोहनजस्ता देखिने बिसी, ह्वीलचियरबाटै क्लस्टर खोज्दैछन् गौतम

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

