आकाशबाट एमाले महाधिवेशन चिहाउँदा (तस्वीरहरू)

एमालेले सल्लाघारीमा तीन लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको थियो ।

कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८२ मंसिर २७ गते १४:५३

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ ।

भक्तपुरको सल्लाघारीमा अहिले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र जारी छ । उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन देशभरबाट प्रतिनिधि, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको बाक्लो उपस्थिति छ ।

एमालेले सल्लाघारीमा तीन लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको थियो । महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका नेताहरू पनि पुगेका छन् ।

आज सुरु भएको महाधिवेशन तीन दिन सम्म चल्नेछ । बन्दसत्र भने काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।

यसैबीच हामीले ड्रोनबाट एमाले महाधिवेशन चलिरहँदा केही तस्वीरहरू कैद गरेका छौं :

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले महाधिवेशन सल्लाघारी
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
