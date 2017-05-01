आकाशबाट एमाले महाधिवेशन चिहाउँदा (तस्वीरहरू)

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ ।
भक्तपुरको सल्लाघारीमा अहिले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र जारी छ । उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन देशभरबाट प्रतिनिधि, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको बाक्लो उपस्थिति छ ।
एमालेले सल्लाघारीमा तीन लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको थियो । महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका नेताहरू पनि पुगेका छन् ।
आज सुरु भएको महाधिवेशन तीन दिन सम्म चल्नेछ । बन्दसत्र भने काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।
यसैबीच हामीले ड्रोनबाट एमाले महाधिवेशन चलिरहँदा केही तस्वीरहरू कैद गरेका छौं :
