+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
15:30
Comments
Shares

संविधान संशोधनको लागि अगुवाइ गर्न एमालेलाई लोसपाको आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते १४:२८

Listen News

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधनका लागि एमालेलाई अगुवाइ गर्न आग्रह गरेका छन्।
  • उनले संविधान २०७२ सालमा जारी भए पनि मृत अवस्थामा पुगेको र संशोधन अनिवार्य भएको बताए।
  • सुरेन्द्र झाले विद्रोहमा सहभागी वास्तविक जेनजीका माग सम्बोधन गर्न जननिर्वाचित सरकार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

२७ मंसिर, काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महासचिव सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधनको लागि अगुवाइ गर्न एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौरमा एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘यो संविधान चलायमान बनाउने हो भने संशोधन अनिवार्य छ’ उनले भने ।

२०७२ सालमा जारी संविधान मृत अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो संविधानमा धेरै कुरा गर्व गर्न लायक छ । तर मिलाउनुपर्ने पनि छ । यो संविधानमा हामीले हस्ताक्षर पनि गर्न पाएनौं ।’

आफूहरू संविधान संशोधनका लागि निरन्तर संघर्षरत रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले हामीले भनेको मुद्दामा मुलुक एक ठाउँमा  आइपुगेको छ।’

भदौ २३ र २४ गते विद्रोह भएको र विद्रोहमा सहभागी वास्तविक जेनजीका, युवा पुस्ताका अपेक्षाहरू महाधिवेशनले सम्बोधन गर्ने नीति लिने पनि उनले अपेक्षा रहेको बताए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहिरहुन् भन्नेमा संघर्ष रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि जननिर्वाचित सरकार चाहिने बताए ।

‘के यो सरकार संर्वैधनिक सरकार हो ? जेनजी पुस्तासँग सम्झौता गरेको छ त्यो लागू गन सक्ने सामर्थ्य यो सरकारसँग छ ? के यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

वर्तमान सरकारको लक्ष्य २१ फागुनमा चुनाव गराउनु मात्रै हुननुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भयरहित वातावरणमा निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छैन ।’

उनी थप्छन्, ‘सरकार धेरै कुरामा हात हाल्न खोजिरहेको छ । के कतै हामी बंगलादेशमा जस्तै जननिर्वाचित सरकारविहीनताको अवस्थामा त पुग्दै छैनौं ?’

यसतर्फ पनि दलहरू सचेत रहन आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले लोसपा संविधान संशोधन सुरेन्द्र झा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : ओली र पोखरेलदेखि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा

एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : ओली र पोखरेलदेखि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा
एमालेलाई जनमोर्चाको शुभकामना – सही नेतृत्व चयनमा महाधिवेशनले भूमिका खेलोस्

एमालेलाई जनमोर्चाको शुभकामना – सही नेतृत्व चयनमा महाधिवेशनले भूमिका खेलोस्
एमाले महाधिवेशनको उद्घाटनमा पुगे खड्का, विप्लव, लिङ्देन सहितका नेताहरू

एमाले महाधिवेशनको उद्घाटनमा पुगे खड्का, विप्लव, लिङ्देन सहितका नेताहरू
२३ र २४ भदौको घटनामा ओलीलाई जिम्मेवार देखाउने दुष्प्रयास गरियो : शंकर पोखरेल

२३ र २४ भदौको घटनामा ओलीलाई जिम्मेवार देखाउने दुष्प्रयास गरियो : शंकर पोखरेल
देश बनाउनेहरूलाई जय, देश जालाउनेहरूलाइ नो : प्रदीप ज्ञवाली

देश बनाउनेहरूलाई जय, देश जालाउनेहरूलाइ नो : प्रदीप ज्ञवाली
एमाले अनेक धक्का चिरेर पनि धरहरा जस्तै उठ्छ : प्रदीप ज्ञवाली

एमाले अनेक धक्का चिरेर पनि धरहरा जस्तै उठ्छ : प्रदीप ज्ञवाली

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित