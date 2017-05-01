+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

56/6 (14.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

56/6(14.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
56/6 (14.1)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

राहदानी रोक्का र स्थानहदबारे ओलीको असन्तुष्टि, भने– यही हो चुनावको वातावरण ?

‘…नेताहरूको राहदानी रद्द र स्थानहद, निषेधाज्ञा । यही हो चुनावको वातावरण बनाएको ?’ ओलीको प्रश्न छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते १५:०४

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनेतिर ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘…नेताहरूको राहदानी रद्द र स्थानहद, निषेधाज्ञा । यही हो चुनावको वातावरण बनाएको ?’ ओलीको प्रश्न छ ।

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौरमा एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको म्यान्डेड आगामी २१ फागुनमा चुनाव गराउने म्यान्डेड रहको बताए । तर, त्यसअनुसारको जवातावरण बनाउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य नगरेको आरोप लगाए ।

राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्ने काम सरकारले नगरेको बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरू फिर्ता हुन बाँकी रहेको, भागेका कैदीबन्दीलाई पनि फर्काउन बाँकी रहेको बताए ।

यस्तोमा सरकारले नेताहरूको राहदानी रद्द र स्थानहद तोकेको भनेर उनले सरकारले चुनावको वातावरण नबनाइरहेको बताएका हुन् ।

मतदानको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्ने र साचो प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने वातावरणमा चुनाव हुँदा एमाले चुनावबाट नभाग्ने उनले बताए । तर, अहिले चुनाव हुने वातावरण नबनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन आवश्यक रहेको बताए ।

केपी शर्मा ‌ओली नेकपा एमाले महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ)

एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ)
सरकार-जेनजी सम्झौताबारे ओली : देशलाई भिडन्ततर्फ लाने गम्भीर षड्यन्त्र

सरकार-जेनजी सम्झौताबारे ओली : देशलाई भिडन्ततर्फ लाने गम्भीर षड्यन्त्र
बहुमत ल्याउने ल्याकत छ, चुनावबाट भाग्दैनौं : ओली

बहुमत ल्याउने ल्याकत छ, चुनावबाट भाग्दैनौं : ओली
सरकारलक्षित ओलीको टिप्पणी- हिंसा र युद्धबाट भएका परिवर्तन स्वीकार्दैनौं

सरकारलक्षित ओलीको टिप्पणी- हिंसा र युद्धबाट भएका परिवर्तन स्वीकार्दैनौं
उद्घाटन सत्रमा ओलीले भने– ढुक्कले भन्छु, एमाले अजम्बरी छ

उद्घाटन सत्रमा ओलीले भने– ढुक्कले भन्छु, एमाले अजम्बरी छ
‘बेबीबुमर्स’ देखि ‘जेनजी’ सम्मले चिनेका केपी ओली

‘बेबीबुमर्स’ देखि ‘जेनजी’ सम्मले चिनेका केपी ओली

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित