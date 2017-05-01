राहदानी रोक्का र स्थानहदबारे ओलीको असन्तुष्टि, भने– यही हो चुनावको वातावरण ?

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनेतिर ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘…नेताहरूको राहदानी रद्द र स्थानहद, निषेधाज्ञा । यही हो चुनावको वातावरण बनाएको ?’ ओलीको प्रश्न छ ।
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौरमा एमालेको ११औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको म्यान्डेड आगामी २१ फागुनमा चुनाव गराउने म्यान्डेड रहको बताए । तर, त्यसअनुसारको जवातावरण बनाउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य नगरेको आरोप लगाए ।
राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्ने काम सरकारले नगरेको बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरू फिर्ता हुन बाँकी रहेको, भागेका कैदीबन्दीलाई पनि फर्काउन बाँकी रहेको बताए ।
यस्तोमा सरकारले नेताहरूको राहदानी रद्द र स्थानहद तोकेको भनेर उनले सरकारले चुनावको वातावरण नबनाइरहेको बताएका हुन् ।
मतदानको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्ने र साचो प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने वातावरणमा चुनाव हुँदा एमाले चुनावबाट नभाग्ने उनले बताए । तर, अहिले चुनाव हुने वातावरण नबनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन आवश्यक रहेको बताए ।
