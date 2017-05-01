+
बहुमत ल्याउने ल्याकत छ, चुनावबाट भाग्दैनौं : ओली

‘डर, दबाब र प्रतिशोधको छायाबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको चुनावबाट भाग्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ,’ उनले भने।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते १४:५९
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी चुनावबाट भाग्छ भन्ने कसैलाई नसोच्न आग्रह गरेका छन् ।

शनिबार पार्टीको एघारौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

डर, दबाब र प्रतिशोधको छायाबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने आफ्नो पार्टीको रहेको उनको भनाइ छ ।

'डर, दबाब र प्रतिशोधको छायाबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको चुनावबाट भाग्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ,' उनले भने।

साथै, अहिले चुनाव हुँदैछ भनेर देशलाई अल्मल्याउन खोजेको जिकिर गरे ।

‘तर अहिले चुनाव हुँदै छ र ? होइन चुनाव हुँदै छैन । चुनावको कुरा मात्रै भइरहेको छ, देशलाई अल्मल्याउनका लागि । त्यसैले हाम्रो अडान छ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

केपी शर्मा ‌ओली चुनाव नेकपा एमाले महाधिवेशन
