+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

59/2(4.3)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९३ बलमा २७ रन आवश्यक

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

59/2(4.3)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
85/10 (19.1)
VS
९३ बलमा २७ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
59/2 (4.3)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

६४ लाख घर पुगेर माफी माग्छौं, ३ लाख आइटी आर्मी बनाउँछौं : वामदेव गौतम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते १७:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका नेता वामदेव गौतमले देशका ६४ लाख घरमा पुगेर माफी माग्ने र तीन लाख आइटी आर्मी बनाउने बताएका छन्।
  • गौतमले विगतमा आफूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएर पनि नेपाल विकास गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गरेका छन्।
  • उनले फागुन २१ को निर्वाचनपछि नेकपाको सरकार बन्ने दाबी गर्दै नेताहरूलाई भाग्ने छुट नभएको चेतावनी दिएका छन्।

२७ मंसिर, सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले देशका ६४ लाख घरमा पुगेर माफी माग्ने र तीन लाख आइटी आर्मी बनाउने बताएका छन् ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले भाषण गरेर हिँड्ने मात्रै नभई जनताको घरदैलोमा पुगेर माफी माग्न आफ्नै नेताहरूलाई आग्रह गरे । ‘हाम्रो देशमा अहिले ६४ लाख घर परिवार छन् । यी नै परिवारमा २ करोड ९२ लाख जनसङ्ख्या रहन्छन् । ६४ लाख परिवारमा पुग्नै पर्छ, गएर माफी माग्नै पर्छ’ नेता गौतमले भने ।

उनले नेकपाले समाजवाद निर्माण गर्न नसके आफूहरू जेलमा कोचिन समेत तयार रहेको बताए । विगतमा आफूहरू पटक पटक सत्तामा हुँदा चाहेर पनि धेरै कुरा गर्न नसकेको भन्दै गौतमले आत्मा आलोचना समेत गरे । ‘विगतमा म तीन पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । तर नेपाल विकसित हुन सकेन । त्यसैले म आत्मालोचना गर्छु । सरकारमा रहँदा जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति मैले गरिन्’ उनले भने ।

उनले यो देशको विकास नहुनामा अरू पार्टीका नेताहरू जतिकै नेकपा नेताहरू पनि जिम्मेवार रहेको स्वीकारे । ‘हामी सत्तामा हुँदा भनेअनुसार काम गर्न नसकेकै हो । त्यस प्रति हामी आत्मालोचना गर्दछौँ । तपाईंहरूसँग माफी माग्छौ’ उनले भने, ‘भविष्यमा त्यो गल्ती दोहोर्‍याउने बाचा गर्दछौँ ।’

गौतमले ३ लाख शक्ति भएको आइटी आर्मी बनाएर पार्टी विरुद्ध बोल्नेहरूमाथि प्रहार गर्ने बताए । उनले उक्त आइटी आर्मी छिटो भन्दा छिटो बनाउन नेताहरूलाई मञ्चबाटै आग्रह समेत गरे ।

उनले फागुन २१ को निर्वाचन पछि नेकपाको सरकार बन्ने दाबी समेत गरे । ‘नेकपाले आयोजना गरेको भेलामा जनलहर उर्लेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनबाट हामी सरकार बनाउने सक्ने क्षमताका साथ अहिले उपस्थिति भएका छौ । अव हामी सरकार बनाउने तयारीमा लाग्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

निकै आक्रामक सम्बोधन गरेका गौतमले अब नेताहरूलाई भाग्ने छुट नभएको बताए । विगतमा भएका कमजोरीहरूलाई खुलेर स्वीकार गरेका गौतमले जनतालाई भ्रममा नपार्न आफ्नै नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिए । ‘जनतालाई ढाँट्नका लागि मात्र समाजवाद नभन्नुहोस्,’ उनले भने।

नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वामदेव गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मुलुकको संकट अझै टरेको छैन : प्रचण्ड

मुलुकको संकट अझै टरेको छैन : प्रचण्ड
नेकपाको अपानि : जेनजी आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता

नेकपाको अपानि : जेनजी आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता
नेकपाको अपानि : मतदातालाई चुनाव चिह्न चिनाउने, कुशासनका सूचना संकलन गर्ने

नेकपाको अपानि : मतदातालाई चुनाव चिह्न चिनाउने, कुशासनका सूचना संकलन गर्ने
पर्साका ७ प्रभावशाली युवा नेताले छाडे प्रचण्डको साथ, प्रलोपामा समाहित

पर्साका ७ प्रभावशाली युवा नेताले छाडे प्रचण्डको साथ, प्रलोपामा समाहित
एमाले मोरङका पूर्वसचिव खतिवडा नेकपा प्रवेश

एमाले मोरङका पूर्वसचिव खतिवडा नेकपा प्रवेश
विराटनगरमा पर्सि नेकपाको एकता सन्देश सभा

विराटनगरमा पर्सि नेकपाको एकता सन्देश सभा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित