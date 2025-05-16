प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपाबाट सिन्धुपाल्चोक-२ मा दुलालको नाम एकल सिफारिस

१० पुस, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट युवराज दुलाल ‘शरद’ को नाम एकल सिफारिस भएको छ ।
पार्टी जिल्ला कमिटीले दुलालको नाम एकल सिफारिस गरेको हो ।
बिहीबार भएको २ नम्बर क्षेत्रीय समितिको बैठकले उनको नाम सिफारिस गरेको हो ।
दुलाल हाल बागमती प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसअघि उनी पटकपटक बागमती प्रदेशको मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् ।
